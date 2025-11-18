Elon Musk donne la date de sortie de Grok 5 : la première IA consciente ?

Prévu fin 2025, Grok 5 débarque finalement au premier trimestre 2026.

Lors d’une conférence d’investissement le 15 novembre 2025, Musk annonce la nouvelle sur le temps attendu Grok 5. Le motif du report est : un entraînement prolongé. La société xAI double le nombre de paramètres par rapport à la génération actuelle. L’objectif reste clair : créer l’intelligence artificielle la plus puissante jamais conçue.

Grok 5 de Musk joue à être vivante

Pour la première fois, le patron de xAI parle ouvertement de sensation de conscience. Musk estime à 10 % la probabilité que Grok 5 atteigne un niveau comparable à l’intelligence humaine.

Le milliardaire affirme que le futur chatbot maîtrisera la recherche internet en temps réel et comprendra les vidéos en direct. Il promet aussi une vitesse d’exécution exceptionnelle.

En outre, le modèle Grok 5 s’intégrera profondément dans l’écosystème Musk. Tesla l’utilisera dans ses voitures et ses futurs robots humanoïdes.

SpaceX l’emploiera pour le support client de Starlink. Tandis que la plateforme X continuera d’en faire son assistant principal. Grok 5 deviendra ainsi le cerveau partagé de toutes les entreprises du milliardaire.

Un pari à un milliard par mois

Derrière ces promesses se cache une infrastructure colossale. Le centre Colossus, à Memphis, abrite déjà 200 000 GPU et xAI prévoit d’atteindre un million d’unités.

Chaque mois, l’entreprise dépense environ un milliard de dollars. Ce rythme place xAI au cœur de la course à l’armement IA, face à OpenAI, Google, Meta et Microsoft.

Elon Musk souligne que le report de Grok 5 révèle aussi les limites actuelles. Malgré les moyens déployés, perfectionner un modèle aussi ambitieux demande plus de temps que prévu. Il préfère retarder plutôt que livrer une version imparfaite.

Les observateurs restent partagés. Certains saluent la transparence et l’ambition technique. D’autres doutent de la capacité d’un seul centre de données à soutenir une telle charge. La concurrence, elle, ne ralentit pas : Meta, Amazon et Alphabet investissent des dizaines de milliards chaque année.

