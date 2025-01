Elon Musk clame être un pro de Path of Exile 2 : pourquoi les joueurs le traitent de menteur ?

L’homme le plus riche du monde entre dans l’arène des jeux vidéo et tout le monde s’attend à du spectaculaire. Mais que se passe-t-il quand ses affirmations ne collent pas à la réalité du gameplay ? Elon Musk, qui se proclame joueur d’élite de Path of Exile 2, a récemment enflammé la communauté gaming… mais pas pour les raisons que vous croyez.

Elon Musk n’est pas qu’un entrepreneur aux multiples casquettes, c’est aussi un amateur revendiqué de jeux vidéo. De Diablo IV à Deus Ex, il aime afficher son amour pour les mondes virtuels.

Pourtant, son dernier exploit annoncé a mis la communauté de Path of Exile 2 (PoE 2) en émoi. Et pas dans le bon sens. Lors d’un livestream, Elon Musk a fièrement présenté son personnage hardcore. Il clame jouer au plus haut niveau. Mais très vite, ses choix douteux et son manque de maîtrise ont suscité des doutes.

Certains joueurs expérimentés n’ont pas tardé à crier à l’imposture ! Ceux-ci dénoncent un gameplay qui semblait loin de l’expertise requise pour atteindre de tels sommets. Alors, Elon Musk est-il un véritable joueur hardcore ou simplement un maître de la mise en scène ?

Un pro de Path of Exile 2 ou simple imposteur ?

Apparemment, Elon Musk, le PDG de Tesla et SpaceX, affirme être un joueur hardcore de Path of Exile 2. Des milliers de joueurs ont levé les sourcils juste après son livestream supposément épique, où il a présenté son personnage de haut niveau. Sauf qu’à peine quelques minutes après le début, le drame éclate !

Un utilisateur lui envoie en DM une image ASCII de Mario… en train de lui chier symboliquement dessus. Ce qui est moins classique, c’est qu’un homme à la tête de plusieurs entreprises ne pense pas à désactiver ses DMs en direct.

Path of Exile 2, Arbiter of Ash.



Played over @Starlink in an airplane.



Starlink is so good that you can play real-time video games while airborne! pic.twitter.com/DEpRJYfU6y — Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2024

Il faut reconnaître que Musk n’est pas étranger à l’univers gaming. Sur sa table de nuit, on peut retrouver une réplique du pistolet Diamond Back .357 de Deus Ex : Human Revolution. Son ex, Grimes, a même écrit une chanson inspirée de son addiction aux jeux. Et il adore clamer être un maître de Diablo IV.

Par ailleurs, Elon Musk aime également être le meilleur. Ou du moins, il veut que tout le monde le croit. Pourtant, entre ses 61 posts quotidiens sur X, ses réunions avec des leaders mondiaux et la gestion de ses six entreprises, je me demande sérieusement où il trouve le temps pour jouer des heures et atteindre des niveaux élitistes ?

Alors, le milliardaire est-il un menteur ?

Si vous connaissez Path of Exile 2, vous savez que c’est un ARPG (jeu de rôle action) complexe et chronophage. Monter un personnage jusqu’au niveau 90 ou au-delà demande des centaines d’heures, une connaissance approfondie du système de compétences, et une capacité à farmer efficacement.

Or, tout dans le gameplay d’Elon Musk semblait amateur. Les builds maladroits, le choix douteux d’équipement et une navigation hésitante ont rapidement fait grincer des dents les vrais connaisseurs.

« Après une heure de stream, je mettrais 100 000 $ sur le fait qu’Elon n’a pas monté ce personnage lui-même » a affirmé Cynicalex le Youtubeur en regardant le stream d’Elon Musk.

Certains soupçonnent même que le PDG paye des joueurs pour booster ses personnages. D’autres pensent qu’il improvise et utilise ces streams comme un simple outil pour renforcer son image d’homme multitâche et cool.

Toutefois, c’est vrai qu’Elon Musk a peut-être les moyens de s’approprier tout ce qu’il veut, mais la crédibilité dans le monde du gaming, ça ne s’achète pas.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Elon Musk est-il vraiment un joueur talentueux ou simplement un as de la communication ? Partagez vos avis et théories en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.