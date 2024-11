Étude Cloudera : l’IA en entreprises freinée par les défis d’infrastructure et de compétences

Près de 90 % des entreprises utilisent l’intelligence artificielle (IA), mais beaucoup peinent à en tirer pleinement profit. Selon Cloudera, les obstacles majeurs sont des infrastructures de données dépassées et des lacunes en compétences. La conférence Evolve du 14 novembre 2024 promet d’approfondir ces défis et d’explorer les solutions possibles.

Des infrastructures dépassées freinent l’IA en entreprise

L’intelligence artificielle devient omniprésente dans les entreprises du monde entier. Cependant, une étude récente de Cloudera, « The State of Enterprise AI and Modern Data Architecture », souligne que près de 90 % des organisations n’exploitent pas tout le potentiel de l’IA. Le rapport a été mené auprès de 600 responsables IT en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Il révèle que les entreprises font face à des difficultés pour s’appuyer sur des infrastructures de données vieillissantes. Ces infrastructures limitées entravent les efforts pour tirer parti de l’IA, un outil pourtant crucial pour l’innovation et la compétitivité.

Selon Abhas Ricky, Chief Strategy Officer de Cloudera, « La qualité des données, dans la majorité des entreprises, n’est pas excellente. Les données sont dispersées dans différentes infrastructures et ne sont pas documentées de manière efficace. Les problématiques identifiées par notre enquête ne sont que les conséquences de cette situation. » Ce constat montre que même si l’IA est déployée à grande échelle, son intégration profonde et efficace reste inachevée.

Manque de talents et sécurité des données, des défis majeurs pour l’IA

Outre des infrastructures vieillissantes, l’étude de Cloudera identifie d’autres défis importants dans l’adoption de l’IA. Parmi les principaux obstacles, 74 % des responsables interrogés mentionnent des inquiétudes en matière de sécurité et de conformité. 38 % montrent un manque de formation ou de talents, et 26 % des coûts trop élevés pour les outils d’IA. Cette liste d’obstacles montre l’importance d’une vision stratégique complète de l’IA. Elle intègre à la fois des compétences humaines et des mesures de sécurité adaptées.

Pour beaucoup d’entreprises, le manque de compétences spécialisées en IA limite les possibilités d’innovation. Bien que les organisations reconnaissent la valeur de l’IA pour transformer leurs opérations, elles peinent souvent à attirer ou à former des talents adaptés. Cela peut restreindre leur capacité à gérer les technologies IA de façon autonome et performante. L’étude relève également que seulement 45 % des entreprises disposent d’une architecture qui permet une gestion fluide et sécurisée des données sur l’ensemble de leurs plateformes. Cette limitation crée un fossé entre les objectifs ambitieux des entreprises en matière d’IA et leur capacité à les atteindre.

IA et gestion de la donnée, des outils pour l’optimisation des processus

L’étude de Cloudera montre que l’IA est particulièrement utilisée dans des domaines stratégiques comme l’expérience client, l’efficacité opérationnelle et l’analyse. Dans le secteur de la relation client, par exemple, l’IA aide à offrir des expériences sécurisées et intuitives, notamment grâce aux technologies de détection des fraudes et aux chatbots, qui permettent des interactions plus réactives avec les clients. Environ 60 % des entreprises exploitent l’IA pour améliorer cette expérience client.

Les entreprises tirent également parti de l’IA pour automatiser des processus internes et optimiser leur efficacité opérationnelle. Abhas Ricky explique que « Le plus important, pour l’adoption de l’IA, est la capacité à gérer les données où qu’elles se trouvent – pouvoir exécuter des modèles de manière rentable là où résident les données. Les entreprises commencent à réaliser qu’il est plus intéressant d’apporter les modèles d’IA à leurs données plutôt que d’apporter les données à ces modèles. » Cette approche révolutionnaire permet d’éliminer les barrières traditionnelles entre données et IA, ce qui favorise une mise en œuvre plus performante des solutions d’IA.

Les données jouent donc un rôle central pour guider l’action de l’IA. Je trouve que cela donne un accès rapide et fiable à des informations précieuses. Pourtant, malgré les avantages de l’IA, le chemin vers une adoption complète et efficace reste semé d’embûches, notamment en raison de la complexité d’une gestion de données hybride.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

