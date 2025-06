Explosion des VPN à la fermeture des sites porn : l’effet boomerang de la censure

Depuis le 4 juin 2025, Pornhub, YouPorn et RedTube se sont autosuspendus en France, refusant d’appliquer les nouvelles lois de vérification d’âge. Résultat : une explosion des VPN à la fermeture des sites porn. En l’espace de 30 minutes, certaines plateformes ont enregistré une hausse de +1000 % des inscriptions. Face à la censure, les internautes n’ont pas tardé à réagir.

Le 4 juin, la France a brutalement coupé l’accès à certains des sites les plus consultés du pays. Non pas par un blocage gouvernemental direct, mais par une décision radicale des géants du porno en ligne : Pornhub, YouPorn et RedTube ont tiré leur rideau, en signe de protestation contre la loi SREN. Celle-ci impose une vérification d’âge invasive, via pièce d’identité ou carte bancaire, censée protéger les mineurs.

Mais Aylo, le mastodonte derrière ces plateformes, a refusé de plier. Pour eux, c’est une atteinte directe à la vie privée et une illusion de sécurité. Résultat : une Marianne en fond noir sur les écrans français et ce message cinglant : « La liberté n’a pas de bouton off. »

En coulisses ? Une réaction éclair. Les VPN se sont imposés comme l’arme favorite des internautes frustrés.

Explosion des VPN : une riposte en temps réel

À 17 h, Pornhub ferme ses portes à la France. À 17 h 30, un VPN annonce +1000 % d’inscriptions. Jamais un service n’avait enregistré une telle vague en si peu de temps. Même TikTok, lors de son interdiction aux États-Unis, n’avait pas déclenché une telle ruée. En quelques clics, les internautes ont trouvé leur échappatoire : une adresse IP étrangère, un tunnel chiffré et une liberté retrouvée.

NordVPN a vu ses usages bondir de 170 % dans les heures suivantes. Les graphiques de Google Trends affolent les compteurs. Même les plus discrets en parlent maintenant à voix haute. Ce n’est pas seulement un engouement, c’est un acte de résistance.

Car au-delà du débat moral, une réalité s’impose : les utilisateurs majeurs refusent de se faire fliquer pour un clic. Ils refusent de donner leur identité pour voir un contenu adulte. Le réseau privé virtuel, ici, devient bien plus qu’un outil technique : c’est un symbole.

Explosion des VPN à la fermeture des sites porn : les Français se tournent vers NordVPN

Depuis la fermeture soudaine des sites pornographiques majeurs en France, une nouvelle réalité s’impose : les internautes cherchent des solutions pour contourner ces blocages. L’explosion des VPN est la réponse la plus claire à cette restriction. Parmi eux, NordVPN s’impose comme le choix numéro un des français.

Bien plus qu’un simple outil pour masquer son adresse IP, NordVPN offre une liberté numérique totale. Avec ses 7 400 serveurs répartis dans 118 pays, il permet aux utilisateurs de se connecter depuis la Suisse, le Japon, les États-Unis… et de retrouver un accès sans limite aux contenus désormais inaccessibles en France.

Mais le service panaméen, c’est aussi une protection solide face aux menaces du web. Sa Protection Anti-menaces Pro bloque traqueurs, malwares et publicités envahissantes avant même qu’elles n’apparaissent. Son Réseau Mesh crée un espace privé chiffré, parfait pour partager ou travailler en toute sécurité. La Surveillance Dark Web alerte immédiatement si vos données fuitent. Et grâce à l’option IP dédiée, vous naviguez discrètement sans subir les restrictions des IP partagées.

Tout cela s’accompagne d’un chiffrement de pointe, d’un Kill Switch qui vous protège en cas de coupure, d’une rapidité exceptionnelle et d’une couverture jusqu’à 10 appareils simultanés. NordVPN facilite aussi le streaming avec SmartPlay, propose des extensions pour navigateurs, une application mobile intuitive, et un service client disponible à tout moment.

Face à la fermeture des sites porn, les Français choisissent NordVPN : une solution complète, rapide et sûre pour reprendre le contrôle de leur navigation.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.