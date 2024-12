France : ce malware va voler votre argent ! Voici les 8 banques françaises concernées

Utilisez-vous une application bancaire sur Android ? Restez bien attentif, car un nouveau logiciel malveillant menace de voler votre argent. Nommé DroidBot, ce malware s’attaque en ce moment à huit grandes banques françaises. Sournois et redoutable, ce logiciel malveillant met donc en péril les données de milliers d’utilisateurs en jouant la carte de la discrétion absolue. Découvrons ensemble ce danger et les moyens de s’en protéger.

Ainsi, DroidBot menace les comptes bancaires de milliers de particuliers et d’entreprises. Ce malware est conçu avec une sophistication digne des meilleurs outils de développement légitimes. Il se distingue par sa capacité à passer sous les radars des systèmes de sécurité classiques.

Des banques ? Mais pourquoi ? Tout simplement parce que ces établissements dominent le marché et concentrent une grande partie d’informations sensibles. Dans cet article, je vais vous expliquer comment DroidBot fonctionne, pourquoi il est si dangereux et surtout, comment vous pouvez protéger vos données bancaires contre cette menace insidieuse.

Depuis juin, un groupe de hackers turcs a lancé DroidBot. Ce logiciel malveillant utilise le framework B4A, normalement conçu pour des applications légitimes. Par conséquent, il est quasiment invisible. Ce malware s’attaque donc à huit banques qui dominent le marché en France. Je cite Boursorama, Crédit Agricole, LCL, La Banque Postale, Société Générale, CIC, Banque Populaire et Crédit Mutuel.

