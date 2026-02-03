Gaffe ou pure folie : le Xiaomi 15 (512 Go) chute à –52 % chez AliExpress

À l’occasion du Choice Day, une offre totalement inattendue vient bouleverser le marché, avec un prix qui frôle l’incompréhensible pour un modèle aussi récent.

Pour la première fois depuis sa sortie fin février 2025, le Xiaomi 15 en version 512 Go s’affiche avec un prix qui atteint jusqu’à -52 %. Pour obtenir ce tarif, il est impératif d’utiliser le code FRCD55 ou CDFR55 avant de finaliser la commande, sachant que les stocks comme les codes sont proposés en quantité limitée. À ce niveau de prix, le Xiaomi 15 devient une alternative redoutable aux modèles premium bien plus chers de la concurrence, et cette baisse spectaculaire ressemble clairement à une anomalie tarifaire appelée à disparaître rapidement.

Un smartphone compact avec un écran et un son de très haut niveau

Si les smartphones Samsung et Apple ne correspondent pas à vos attentes, le Xiaomi 15 s’impose comme une alternative haut de gamme particulièrement crédible.

Son format relativement compact le rend facile à utiliser à une main et agréable au quotidien, tout en conservant des prestations dignes des meilleurs flagships actuels. Le Xiaomi 15 est équipé d’un écran AMOLED de 6,36 pouces affichant une définition de 2 670 x 1 200 pixels. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz garantit une navigation parfaitement fluide.

La prise en charge des standards HDR10+ et Dolby Vision permet de profiter d’une qualité d’image impressionnante. En outre, les haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos renforcent l’immersion pour le streaming, les jeux et les contenus multimédias.

Un smartphone avec des performances de pointe

Sur le plan des performances, le Xiaomi 15 figure parmi les smartphones les plus puissants du marché. En effet, il embarque le processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, gravé en 3 nm.

Associé à 12 Go de RAM LPDDR5X, il offre une réactivité irréprochable, aussi bien pour le multitâche que pour les usages les plus exigeants comme le gaming. Son espace de stockage de 512 Go permet de conserver l’ensemble de ses fichiers et applications sans compromis.

Une photo Leica et une autonomie solide

La partie photo se montre également très convaincante, avec un triple module Leica composé de trois capteurs de 50 mégapixels. Il inclut un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif avec zoom optique x2,6.

Le capteur frontal de 32 mégapixels assure quant à lui des selfies détaillés et des appels vidéo de qualité. L’autonomie est assurée par une batterie de 5 240 mAh capable de tenir une grosse journée d’utilisation. Par ailleurs, le smartphone profite d’une recharge ultra rapide de 90 W, de la recharge sans fil 50 W et de la recharge inversée 10 W.

Le design premium repose sur un châssis en aluminium et un dos en verre mat certifié Xiaomi Shield Glass. Ceux-ci sont complétés par une certification IP68 qui garantit une résistance à l’eau et à la poussière. Le smartphone fonctionne sous Android 16 avec l’interface HyperOS. Enfin, la marque annonce plusieurs années de mises à jour logicielles, jusqu’à l’horizon 2030.

Une offre rassurante, mais à durée très limitée

Cette promotion est proposée par AliExpress, avec une livraison rapide depuis la France, la TVA incluse dans le prix final. La plateforme offre aussi une garantie constructeur de deux ans et un délai de retour de 15 jours en cas de changement d’avis. Il est également possible d’opter pour le paiement en quatre fois sans frais via PayPal. Ainsi, vous pourriez étaler la dépense à raison de 133,50 euros par mois.

C’est le moment de craquer pour Le Xiaomi 15

À moins de 540 euros, le Xiaomi 15 affiche aujourd’hui un rapport qualité-prix tout simplement exceptionnel pour un smartphone aussi récent et complet. Compte tenu de l’ampleur de la remise et du stock limité, cette offre pourrait disparaître très rapidement. Ce qui en fait d’ailleurs une opportunité à saisir sans tarder pour celles et ceux qui souhaitent s’équiper d’un véritable haut de gamme sans payer le prix fort.

