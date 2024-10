Genius : l’IA personnalisée de Mozzaik365 transforme Microsoft 365

Mozzaik365 lance Genius, des assistants IA personnalisés et intégrés dans Microsoft 365. Ces outils promettent de transformer la productivité des entreprises grâce à une intelligence artificielle adaptée aux besoins spécifiques de chaque métier. De plus, ils garantissent sécurité et pertinence des données.

Mozzaik365 dévoile une IA sur mesure pour Microsoft 365

Mozzaik365, éditeur de solutions Digital Workplace, annonce le lancement de Genius. C’est une série d’assistants d’intelligence artificielle (IA) générative conçus pour répondre aux exigences des entreprises qui utilisent Microsoft 365. Genius s’intègre ainsi de manière fluide et sécurisée à cet écosystème. Il se distingue par son approche verticale et personnalisée. Cette solution cible les besoins spécifiques des départements, tels que les ventes, les ressources humaines ou encore le support client.

L’approche de Genius repose sur deux technologies majeures : la Recherche Augmentée de Nouvelle Génération (RAG+) et le Pré-promptage Adaptatif Intelligent (PAI). Grâce à ces innovations, les réponses fournies par Genius sont à la fois précises et adaptées au contexte spécifique de l’entreprise. Cela minimise les erreurs souvent observées avec d’autres IA.

Assistants IA dédiés à chaque besoin métier

Les entreprises d’aujourd’hui recherchent des solutions qui ne se contentent pas de répondre à des questions, mais qui s’intègrent profondément à leurs processus. Genius propose une gamme d’assistants IA préconfigurés. Chacun est conçu et pensé pour optimiser les tâches dans un domaine particulier.

Par exemple, Genius Sales est dédié aux équipes commerciales, tandis que Genius RH répond aux besoins des départements des ressources humaines. Chaque assistant est entièrement personnalisable pour permettre aux entreprises d’adapter les outils en fonction de leurs propres exigences. « L’IA n’est plus une option, c’est une nécessité pour rester compétitif« , explique Florian Bouron, CEO de Mozzaik365. Cette flexibilité s’accompagne d’une sécurité rigoureuse. Genius s’intègre exclusivement dans l’environnement Microsoft 365. Il garantit la confidentialité des données, un critère crucial pour les secteurs fortement réglementés.

Un outil performant à un prix attractif

Dans un marché où les offres d’IA se multiplient, Mozzaik365 se distingue également par une tarification compétitive. Genius est proposé à un prix de lancement de 5 euros par utilisateur et par mois, une offre nettement plus abordable que celles de ses concurrents. À titre comparatif, ChatGPT est facturé 20 euros. Copilot pour Microsoft 365 atteint les 2810 euros par utilisateur et par mois.

Cette stratégie tarifaire agressive vise à démocratiser l’accès à l’IA générative pour les entreprises de toutes tailles. « Notre objectif est de démocratiser l’accès à l’IA générative de pointe pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille« , commente Florian Bouron. « Nous éliminons les barrières financières qui freinent souvent l’adoption de technologies innovantes.«

Avec un tel positionnement, Mozzaik365 espère accélérer l’adoption de ses assistants IA pour offrir une solution capable de transformer les pratiques de travail. Il est également plus facile de respecter les budgets informatiques. Genius semble bien parti pour devenir une solution incontournable dans l’environnement de travail moderne. La promesse de Genius est simple : offrir une IA proactive, intégrée et sécurisée, qui s’adapte aux besoins uniques de chaque entreprise. Mozzaik365 mise sur cette approche pour accompagner les organisations dans leur transformation numérique. C’est un enjeu devenu incontournable dans le monde économique actuel.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

