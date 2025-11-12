Google Cloud : en 2026, les cyberattaques seront 100 % automatisées

Jusqu’ici, les pirates utilisaient l’intelligence artificielle comme un outil. Mais bientôt, ils ne seront plus seuls à l’œuvre. Selon les dernières prévisions de Google Cloud, l’IA pilotera les opérations de cybercriminalité dans leur intégralité.

Elle automatisera tout, de la création de malwares à la manipulation psychologique des victimes. Et l’année 2026 pourrait bien être celle où les machines passeront à l’acte.

L’IA, le cerveau des crimes de 2026

Les chercheurs de Google Cloud sont catégoriques. Dès 2026, les systèmes automatisés apprendront seuls à concevoir, lancer et ajuster des offensives numériques. Ingénierie sociale, développement de logiciels malveillants, campagnes de phishing… tout sera géré par des algorithmes autonomes.

Ces programmes pourront analyser leurs cibles, exploiter des failles logicielles et même réécrire leurs propres codes en quelques secondes. L’IA reproduira les comportements humains avec un réalisme tel qu’il deviendra difficile de distinguer un message authentique d’une tentative d’hameçonnage.

Selon Google Cloud, les cyberattaquants adopteront des systèmes d’agents autonomes pour automatiser chaque étape du processus, du repérage des victimes à l’exécution du sabotage. Ce mode opératoire ultra-rapide permettra d’industrialiser les attaques à une échelle inédite. En parallèle, les chercheurs prévoient une hausse des tentatives d’injection rapide. Une méthode qui pousse les modèles d’IA à contourner leurs propres garde-fous.

D’ailleurs, Google prévient que ces manipulations sont déjà à l’œuvre, profitant de l’intégration massive des modèles d’IA dans les outils d’entreprise.

Les défenseurs ripostent avec leurs propres machines

Pour Google Cloud, la menace n’est plus théorique. L’année 2025 a déjà vu des groupes comme ShinyHunters miser sur la tromperie plutôt que sur la technique. Ces hackers ont utilisé le “vishing”, une forme d’hameçonnage vocal, pour piéger leurs victimes. L’étape suivante ? Des voix clonées par IA, capables d’imiter un collègue ou un supérieur hiérarchique à la perfection.

Le rapport met aussi en garde contre une méthode de plus en plus vicieuse : l’insertion d’instructions malveillantes dans des textes générés par IA. Une victime lisant ou exécutant une commande sans méfiance pourrait déclencher une infection sans même s’en rendre compte. Ce type d’attaque illustre la capacité de l’IA à exploiter les failles humaines plutôt que les failles techniques.

Heureusement, les experts en cybersécurité ne comptent pas regarder le spectacle. Google Cloud, par exemple, indique mettre en place des garde-fous multicouches. Filtres de contenu basés sur l’apprentissage automatique, désinfection des résultats et validation systématique des actions à haut risque. Le tout vise à limiter les manipulations internes aux modèles et à bloquer les commandes malveillantes déguisées.

Malgré ces efforts, la combinaison de ransomwares, de vol de données et d’extorsion restera, selon Google, la forme de cybercriminalité la plus rentable et la plus destructrice en 2026. Les entreprises devront donc composer avec une nouvelle réalité : celle d’un web où les cyberattaques se pilotent toutes seules.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.