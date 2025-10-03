Google Home : voici le nouveau speaker avec IA Gemini ! Mais il y a un hic

Google retarde le lancement de son nouveau Home Speaker à 2026. La firme de Mountain View veut perfectionner d’abord l’intégration de Gemini sur les appareils existants.

Google a présenté une nouvelle génération d’appareils domestiques propulsés par Gemini. L’annonce est tombée moins de vingt-quatre heures après qu’Amazon a dévoilé ses enceintes Echo Studio et Echo Dot Max. Dans cette salve de nouveautés figurent de caméras Nest et des sonnettes intelligentes enrichies par l’IA et un tout nouveau speaker Google Home. Le prix de départ aux États-Unis frôle la centaine de dollars… mais la vraie facture se règle en patience.

Le speaker Google Home, un lancement attendu pour 2026

Le Google Home Speaker fut dévoilé en avant-première lors de l’événement « Made by Google » d’août dernier. Cette nouvelle enceinte intelligente ne franchira le seuil des foyers qu’entre mars et mai 2026. Son prix annoncé s’élève à 99 dollars aux États-Unis, en attendant la confirmation des tarifs pour l’Europe et l’Australie.

Alors pourquoi une telle attente ? Rien à voir avec le matériel. En réalité, Google concentre ses efforts sur une refonte complète de l’application Google Home, de son infrastructure et ses fonctionnalités.

La firme de Mountain View veut garantir que Gemini s’intègre parfaitement aux millions d’appareils déjà installés avant d’ouvrir la voie à la nouvelle génération.

Le nouveau speaker ne sera donc pas l’unique détenteur de l’assistant intelligent. Le Google Home de 2016 et le Nest Hub de 2018 bénéficieront eux aussi d’une partie des fonctionnalités. Mais l’expérience Gemini Live, dans toute son ampleur, restera l’apanage du futur haut-parleur.

Un design plus esthétique et minimaliste

Le nouveau Speaker Google Home se montre plus compact que ses prédécesseurs. Sa taille rappelle celle d’un Echo Dot ou d’un HomePod Mini, l’équivalent de deux Google Home Mini empilés. L’habillage en maille tissée se décline en quatre coloris : Porcelaine, Noisette, Jade et Baie.

L’anneau lumineux se situe désormais à la base. Il s’illumine en bleu lorsque Gemini prend la parole et en rouge lorsque le micro s’éteint. Les commandes tactiles de lecture et de volume se fondent discrètement sur la surface supérieure.

À l’intérieur, une configuration repensée diffuse un son omnidirectionnel à 360 degrés. Lors des démonstrations de Google, le volume s’est révélé puissant et clair, même dans le brouhaha d’une salle de conférence.

Ce speaker peut s’associer à d’autres haut-parleurs, se coupler en stéréo ou se relier à un Google TV Streamer. Et, bien sûr, l’élément qui change la donne reste Gemini for Home.

