Google retire brutalement AdSense en Russie ! La mort de l’internet russe ?

Ce lundi, Google a brutalement mis fin à son service AdSense en Russie. En pleine tension avec le Kremlin, cette décision pourrait transformer radicalement l'internet russe.

Google a frappé fort… La décision de fermer AdSense en Russie bouleverse tout un écosystème numérique. Les créateurs russes, qui comptaient sur cette plateforme pour survivre, se retrouvent soudainement sans revenus. Cette action, qui découle des tensions grandissantes avec le Kremlin, pourrait-elle signifier la fin d'un internet libre en Russie ? Les conséquences risquent d'être dramatiques.

La fermeture soudaine d'AdSense, c'est un choc pour les créateurs de contenu

Sans prévenir, Google a décidé de clôturer tous les comptes AdSense en Russie. Effectivement, à cause des développements en cours en Russie, les créateurs de contenu russes n'ont plus de moyens pour monétiser leurs vidéos YouTube, leurs blogs, ou leurs sites web… Cette mesure touche également AdMob et Ad Manager. En réalité, c'est un véritable coup de massue pour ceux qui dépendent de ces revenus pour vivre.

Depuis février 2022, Google avait déjà imposé des restrictions strictes : il avait suspendu la monétisation des médias soutenus par l'État russe et bloqué les publicités originaires de Russie. À présent, cela aboutit à la clôture des comptes AdSense. Pour beaucoup, c'est un choc. Comment continuer à créer quand on vous coupe vos moyens de subsistance ?

Bien que Google n'ait pas précisé les raisons exactes de cette décision, il est clair qu'elle s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre Google et les autorités russes. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Google a pris plusieurs mesures pour limiter la monétisation du contenu russe.

Google a bloqué plus de 1 000 chaînes YouTube et plus de 5,5 millions de vidéos. Malgré tout, certains avaient réussi à contourner ces restrictions.

Néanmoins, cette fermeture brutale des comptes AdSense représente un sérieux coup porté à leurs revenus. En plus de cela, la Russie est le deuxième plus grand marché pour YouTube après les États-Unis.

Selon Google, les paiements finaux seront effectués entre le 21 et le 26 août… mais après cela ? Pour beaucoup, c'est l'incertitude totale.

La fin de l'internet libre en Russie ?

⚡️ Russian bloggers have lost YouTube monetization.



Many received notices that their AdSense accounts are blocked, meaning no more ad revenue from their videos. pic.twitter.com/vWN6D85OjJ August 12, 2024

D'après Valentin Petukhov, un célèbre YouTubeur russe, Google a agi ainsi car des créateurs avaient réussi à contourner les blocages de paiement imposés par les sanctions occidentales. Il est vrai que la loi russe adoptée en mars a également pu influencer cette décision.

Cette législation proscrit toute forme de publicité sur les sites web et les plateformes sociales gérés par des agents étrangers. Ces derniers peuvent inclure des politiciens, des militants, ou des médias opposés au Kremlin. Alors, Google a peut-être voulu éviter des sanctions encore plus sévères en Russie.

Bien sûr, Viatcheslav Volodine, allié de Poutine, a justifié cette loi en affirmant qu'elle était nécessaire pour arrêter de financer des scélérats. D'après lui, ces « scélérats » sont ceux qui « assassinent nos soldats, nos officiers et nos civils ». Parfois, cette rhétorique semble vouloir justifier toutes les mesures prises contre la liberté d'expression.

Katerina Gordeeva, une journaliste populaire en Russie, a dû suspendre son travail en raison de la loi. Elle a ajouté que « nous ne pourrons plus travailler comme avant ». Autrement dit, l'avenir de l'information indépendante en Russie semble de plus en plus sombre. Tout compte fait, cette décision de Google pourrait bien marquer la fin d'un internet libre en Russie.

