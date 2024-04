Comment l’Ukraine fait trembler la Russie avec des minis drones IA

L'Ukraine emploie des drones équipés d'intelligence artificielle pour défier la Russie de manière inédite. Ces engins, ciblant le secteur énergétique russe, semblent non seulement perturber, mais également redéfinir les règles du jeu géopolitique.

Ukraine utilise des drones pour des frappes précises loin de ses frontières

L'air se charge d'un bourdonnement annonçant l'approche d'une menace nouvelle : un drone ukrainien. « Ils volent droit vers nous », s'exclame une voix féminine, témoin de cette approche inquiétante dans une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux.

Son anxiété est palpable lorsqu'elle avoue : « J'ai vraiment peur ». Par ailleurs, cette scène, qui a eu lieu près de Moscou, illustre l'utilisation croissante de drones par l'Ukraine.

Une autre vidéo capture un moment critique : le drone exécute un virage serré. Ensuite, il s'écrase sur une raffinerie de pétrole russe, déclenchant une explosion. Selon une enquête de CNN, cette attaque a eu lieu à la raffinerie de Rosneft à Ryazan, située à plus de 500 km de l'Ukraine.

Le 13 mars, cette installation, l'une des plus importantes de Russie, a subi une attaque. Par conséquent, cet événement s'insère dans une série d'attaques qui illustrent une stratégie ukrainienne bien rodée ciblant les infrastructures énergétiques.

L'impact de l'intelligence artificielle sur la guerre moderne

L'évolution du programme de drones ukrainiens révèle une intégration croissante de l'intelligence artificielle. Cela augmente leur portée et leur précision. Ces drones, certains dotés de capacités avancées, ont commencé à utiliser une IA élémentaire pour améliorer la navigation et contrer le brouillage.

« La précision du brouillage est rendue possible grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle », explique une source impliquée dans le développement de ces drones.

Chaque appareil possède un terminal informatique chargé de données satellite et topographiques. De ce fait, il est capable de suivre un plan de vol prédéterminé, atteignant ainsi sa cible avec une précision remarquable.

Ces technologies confèrent aux drones une vision industrielle, une application avancée de l'IA. Ils sont donc capables de reconnaître leur environnement et leurs objectifs de manière autonome.

Noah Sylvia, du Royal United Services Institute, souligne que ces systèmes fonctionnent sans nécessiter de communication avec des satellites. Cela renforce leur autonomie et améliore leur efficacité sur le terrain.

Ukraine cible industrie énergétique russe pour affaiblir revenus du Kremlin

Les attaques ciblées de l'Ukraine sur l'industrie pétrolière et gazière russe visent à affaiblir une source cruciale de revenus pour le Kremlin. L'offensive du 13 mars contre la raffinerie de Ryazan témoigne de cette stratégie. Plus tard, une attaque a eu lieu sur la raffinerie de Niznekamsk dans la région du Tatarstan, distante de plus de 1 100 km de la frontière ukrainienne.

Notons que la seconde attaque a blessé au moins 12 personnes. Une source ukrainienne a qualifié cette opération de l'une des plus profondes sur le territoire russe.

Cette campagne a des implications économiques notables. Elle perturbe l'approvisionnement en énergie et suscite des inquiétudes sur les marchés internationaux.

L'Ukraine estime que 12 % de la capacité de raffinage russe a été compromise, tandis que Reuters évoque un chiffre de 14 %. Ces actions stratégiques ne se limitent pas à des frappes aléatoires. Elles visent des composants clés des infrastructures énergétiques pour maximiser leur impact.

