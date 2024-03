Faut-il avoir peur des capacités de l’IA ? Les Français inquiets

Selon le Baromètre 2024 de l'esprit critique d'OpinionWay pour Universcience, une majorité de Français considère les applications d'intelligence artificielle (IA) comme une révolution technologique majeure, tout en jugeant nécessaire d'encadrer et de réglementer leur utilisation en raison des nouvelles questions éthiques et juridiques qu'elles soulèvent.

Les citoyens hexagonaux ont pleinement conscience de l'impact transformateur des applications d'intelligence artificielle (IA) selon la récente étude d'OpinionWay pour Universcience. Environ six Français sur dix les perçoivent comme une avancée technologique d'envergure, comparable à l'invention de l'imprimerie à son époque. Néanmoins, cette rupture soulève de nouvelles interrogations, qu'il convient d'examiner avec attention.

Un encadrement indispensable

Si les innovations liées à l'IA générative suscitent l'enthousiasme, une large majorité des sondés, soit 85%, estime primordial d'instaurer un cadre réglementaire adapté. Ces participants jugent en effet que ces technologies posent des défis éthiques et juridiques inédits, notamment en matière de responsabilité et de droits.

Potentialités et limites technologiques

Les avis divergent quant aux capacités réelles de ces solutions. Environ deux tiers des personnes interrogées considèrent qu'elles ne peuvent prendre de décisions de manière autonome. Qui plus est, 59% d'entre elles remettent en cause leur créativité et leur caractère innovant, arguant qu'elles se bornent à recombiner des contenus préexistants.

Seule une frange minoritaire, à hauteur de 19%, leur accorde une confiance totale. La question de leur neutralité par rapport au jugement humain divise également les Français, 42% y souscrivant contre 38% d'avis opposés.

Risques et bénéfices sectoriels

L'enquête met en exergue des perceptions contrastées concernant les domaines d'application de l'IA générative. Si ses avantages sont reconnus dans des secteurs tels que la santé, la recherche scientifique et les transports, les interrogés demeurent partagés sur le ratio risques/bénéfices global.

C'est dans les relations humaines et l'information que plane la menace prédominante selon respectivement 37% et 33% des sondés. Des inquiétudes notables planent aussi sur l'emploi pour 31% des participants.

Confiance sélective

Alors que les Français se montrent confiants pour déléguer à l'IA des missions d'analyse, de recherche, de rédaction ou encore de détection d'erreurs, ils expriment davantage de réserves lorsque des enjeux décisionnels cruciaux entrent en jeu. Seule une infime partie accorderait sa confiance à ces systèmes pour rendre la justice, piloter des avions ou prescrire des traitements médicaux.

Pour jauger les risques et les atouts de l'IA générative, les Français privilégient les avis avisés des scientifiques et de la presse spécialisée. Ils font preuve en revanche d'une profonde défiance à l'égard des entreprises technologiques et des sphères politiques. Cette posture réaffirme la nécessité d'évaluations rigoureuses et objectives, garantes d'un développement responsable et maîtrisé de ces technologies de rupture.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.