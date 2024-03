Intelligence artificielle : La technologie générative peine à convaincre les petites structures

Une étude de BPI France révèle que seulement 13 % des dirigeants de TPE et PME envisagent d'utiliser l'intelligence artificielle générative dans un avenir proche.

Une récente enquête menée par BPI France, la banque publique d'investissement, a mis en lumière la frilosité des dirigeants de très petites entreprises (TPE) et de petites et moyennes entreprises (PME) face à l'intelligence artificielle (IA) générative. Sur un panel de plus de 3 000 patrons interrogés, les résultats révèlent que seule une infime partie, soit 13%, envisage d'adopter ces outils novateurs dans un avenir proche.

Des craintes persistantes

Quelles sont les raisons de cette réticence ? Tout d'abord, nombreux sont ceux qui peinent à cerner les bénéfices que pourrait leur apporter l'IA générative. Le manque de connaissances et d'accompagnement dans ce domaine constitue un autre frein majeur.

Par ailleurs, certains redoutent les conséquences néfastes d'une utilisation inadéquate, telles que les fuites de données sensibles. Une inquiétude subsiste également quant à l'impact potentiel de cette technologie sur les capacités cognitives des employés.

Des avantages tangibles pour les pionniers

Malgré ces appréhensions, 15% des TPE et PME sondées ont déjà franchi le pas et misent sur l'IA générative, dont 3% l'exploitent régulièrement. Leurs principaux usages se concentrent sur la recherche et l'analyse de données, la création de contenus rédactionnels ainsi que l'élaboration de campagnes marketing.

Un patron d'une PME spécialisée dans la fabrication d'escaliers a, par exemple, souscrit un abonnement à ChatGPT. Grâce à cet outil, il peut désormais rédiger et publier des contenus sur LinkedIn en quelques secondes seulement, économisant ainsi les 250 euros facturés auparavant par son agence de communication.

Un autre exemple concret provient d'un fabricant de pièces pour vélos qui tire parti de l'IA générative pour traduire ses vidéos dans diverses langues. Selon ses dires, cette solution lui permet d'épargner entre 200 et 400 euros par vidéo, comparé aux tarifs pratiqués par les agences de traduction traditionnelles.

Un potentiel à explorer

Bien que ces précurseurs soient encore rares, leur expérience met en évidence les avantages concrets que peut offrir l'IA générative, notamment en termes de gains de productivité et d'économies. Cependant, force est de constater que son adoption demeure limitée aux fonctions support pour l'heure.

Un vaste champ d'exploration reste ainsi ouvert aux dirigeants de TPE et de PME désireux de tirer pleinement parti de cette technologie.

