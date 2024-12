Google révèle avoir accès à des univers parallèles ! Cette technologie nous a été cachée

Récemment, Google a levé le voile sur Willow, sa nouvelle puce quantique. Cette puce n’est pas seulement un exploit technique, elle est aussi présentée comme une preuve potentielle de l’existence d’univers parallèles.

Et si les univers parallèles faisaient réellement partie de notre réalité ? Nous parlons d’une échelle de temps qui excède l’âge de l’univers. Hartmut Neven explique que le calcul quantique pourrait avoir lieu simultanément dans différents univers parallèles. Selon lui, la puce Willow de Google confirme la théorie du multivers énoncée par David Deutsch.

Selon Google, la puce Willow, composée de 100 qubits, a accompli une tâche qui dépasse l’entendement. Comme le précise Neven : « Elle a effectué en moins de cinq minutes un calcul qui prendrait 10²⁵ ou 10 septilliards d’années à l’un des supercalculateurs les plus rapides d’aujourd’hui. »

Ce chiffre astronomique dépasse même l’âge estimé de l’univers, ce qui laisse imaginer une technologie qui défie nos limites actuelles.

Alors selon lui, « il s’agit de calculs quantiques se produisant dans de nombreux univers parallèles. » Cette hypothèse s’appuie sur la théorie du multivers, formulée en 1997 par David Deutsch dans son livre The Fabric of Reality.

Ce physicien visionnaire expliquait que les ordinateurs quantiques pourraient s’appuyer sur plusieurs réalités simultanément pour résoudre des problèmes.

Personnellement, je suis convaincu que cette idée a un charme indéniable. Toutefois, il est important de garder la tête froide face à ces affirmations spectaculaires.

D’un autre côté, certains chercheurs, comme Sabine Hossenfelder, physicienne et communicatrice scientifique, remettent en question l’utilité de cette prouesse.

Selon elle, le calcul réalisé par Willow n’a aucune application pratique. Elle explique : « Le calcul en question consiste à produire une distribution aléatoire. Le résultat de ce calcul n’a aucune utilité pratique. »

Elle ajoute également : « Cela leur permet de dire des choses comme : cela aurait pris sept milliards d’années sur un ordinateur conventionnel, etc… »

Par ailleurs, elle ajoute que ce type de problème est choisi pour démontrer la complexité des ordinateurs quantiques, mais reste sans intérêt immédiat. Cette critique rappelle les controverses de 2019, lorsque Google avait revendiqué la « suprématie quantique » avec une puce de 53 qubits.

À l’époque, IBM avait réfuté cette affirmation en montrant que le calcul pouvait être effectué en 2,5 jours sur un supercalculateur classique.

