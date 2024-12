Google veut faire de son IA Gemini un vrai robot de codage : voici comment

Google est en train de préparer un sérieux lifting pour son IA Gemini, et ça risque bien de secouer les développeurs. Explications.

Google s’apprête à propulser Gemini dans une nouvelle dimension, en l’armant pour analyser et expliquer le code de manière plus poussée. Cette avancée pourrait révolutionner le quotidien des développeurs qui utilisent cette IA sur leurs appareils Android.

Ça sent le changement chez Google

Actuellement, Gemini a un gros défaut : il ne peut analyser qu’un fichier de code à la fois. Pas très pratique si vous travaillez sur des projets avec des centaines de fichiers.

Mais bientôt, l’IA pourra avaler des dossiers entiers, jusqu’à 1 000 fichiers ou 100 Mo, d’un seul coup. Ainsi, Gemini disposera de l’ensemble de votre projet dans un seul téléchargement.

Cela faciliterait l’identification de ses forces et de ses faiblesses, rendant l’analyse plus rapide et plus complète. Et ce, sans avoir à passer d’un fichier à l’autre. Le débogage, c’est-à-dire la correction des erreurs dans le code, serait également plus efficace.

Mais bien sûr, certains considèrent cela comme une bonne nouvelle, plutôt que comme une révolution car ChatGPT et GitHub Copilot offrent déjà des outils similaires.

Et j’avoue que c’est vrai, on dirait presque que Google joue au rattrapage. Cela n’empêche que cette annonce séduit.

D’ailleurs, cette mise à jour devrait susciter l’enthousiasme des développeurs. En particulier ceux qui préfèrent utiliser l’IA de Google plutôt que des alternatives comme OpenAI ou GitHub Copilot, des outils de codage concurrents.

Cela dit, comme toujours, tout n’est pas rose

En effet, même avec la possibilité de télécharger des dossiers entiers, Gemini n’est pas une solution miracle pour tous les programmeurs. Un maximum de 1 000 fichiers et 100 Mo par dossier peut être suffisant pour un petit projet.

Cependant, ça ne tiendra pas la route pour des bases de code massives d’entreprise. Et puis, même avec cette amélioration, l’IA ne remplace pas un humain.

Elle peut aider à déboguer ou optimiser le code, toutefois, elle ne peut pas valider le résultat. Un humain doit toujours intervenir pour s’assurer de la qualité du travail.

Quoi qu’il en soit, pour de nombreux développeurs indépendants ou petites équipes, cette évolution de Gemini est une véritable aubaine. Les juniors pourront, par exemple, plonger plus facilement dans des projets open source complexes.

Les créateurs solo, eux, résoudront leurs bugs plus rapidement. Pouvoir poser des questions claires sur une base de code entière simplifiera grandement leur travail.

Pour le moment, cette fonctionnalité n’est pas encore disponible. Nous n’avons non plus aucune indication sur la possibilité qu’elle soit limitée aux utilisateurs payants.

Perso, je crois, et j’en suis même certaine que cette nouvelle version de Gemini nécessitera un abonnement. Et vous, êtes-vous du même avis ? Imaginez les possibilités et dites-nous tout dans les commentaires.

