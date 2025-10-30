Halloween pCloud Forfait Annuel 10TB + Pass Premium OFFERT : trois nuits pour sécuriser tout votre cloud

À l’heure où tombent les feuilles et se lèvent les mystères, une clé s’offre à ceux qui veulent garder le contrôle. Avec Halloween pCloud Forfait Annuel 10TB + pCloud Pass Premium OFFERT, vos fichiers trouvent refuge dans un espace sûr. Trois jours pour étendre votre royaume numérique sous protection absolue.

Durant trois nuits seulement, Halloween pCloud ouvre les portes d’un espace monumental : 10 téraoctets de stockage sécurisé pour 199,99 €/an et un gestionnaire de mots de passe Premium en cadeau.

Du 30 octobre au 1er novembre, la magie prend forme. Celle d’un cloud chiffré, rapide et souverain.

Dix téraoctets pour protéger vos secrets

Avec pCloud Premium 10TB, la liberté numérique prend une nouvelle dimension. 10 téraoctets pour stocker, partager et sauvegarder vos fichiers sans contrainte ni compromis. Le cloud devient un prolongement naturel de votre ordinateur : fluide, rapide et inflexible, où chaque document reste accessible et protégé, toujours sous votre contrôle.

pCloud Drive transforme votre espace cloud en disque virtuel. Vos fichiers restent disponibles sans encombrer votre stockage local, synchronisés en arrière-plan avec une fluidité remarquable. Vous travaillez comme si tout était sur votre disque dur, tout en bénéficiant de la puissance et de la sécurité du cloud. Grâce à pCloud Backup, vos documents essentiels sont sauvegardés automatiquement. Le système agit discrètement, et garantit une protection sans effort. Même en cas de panne ou de perte locale, vos données restent intactes et accessibles.

Enfin, le lecteur intégré vous permet d’ouvrir vos vidéos et musiques directement depuis le cloud, sans téléchargement. Films, séries ou albums deviennent instantanément accessibles sur tous vos appareils, pour profiter de vos souvenirs numériques à tout moment.

Avec pCloud, la confidentialité suisse, la fiabilité européenne et le respect total de vos données garantissent que votre espace numérique reste uniquement le vôtre. Stockage, partage et sauvegarde s’allient à la simplicité et à la sécurité pour que vos fichiers ne connaissent ni perte, ni intrusion. Dans ce cloud, vous êtes pleinement maître de vos données

pCloud Pass Premium : vos mots de passe sous un sortilège de sécurité

Offert avec le forfait Annuel 10TB, pCloud Pass est un véritable coffre-fort numérique forgé dans la rigueur suisse et scellé par un chiffrement de niveau militaire. Chaque identifiant, chaque mot de passe, chaque secret y trouve refuge dans un espace à la fois fluide, intuitif et impénétrable. Grâce au chiffrement AES 256-bit et à la politique zéro connaissance, vous restez le seul détenteur de vos clés. Même pCloud ne peut y accéder.

Mais la puissance de pCloud Pass ne s’arrête pas à la sécurité. C’est aussi un confort d’usage quotidien :

Connexion automatique à vos comptes

Remplissage instantané des formulaires

Synchronisation sur tous vos appareils

Déverrouillage biométrique

Plus besoin de retenir vos mots de passe ni de risquer un oubli. En un clic, vous accédez à tout, en toute confiance. Vous pouvez également :

Créer des mots de passe complexes et uniques

Importer vos anciens identifiants depuis d’autres gestionnaires ou navigateurs

Partager en toute sécurité des accès avec vos proches ou vos collaborateurs grâce à un système de permissions finement contrôlé

Disponible sur ordinateur, mobile et navigateur, pCloud Pass Premium se synchronise à votre rythme, sans jamais compromettre votre vie privée. Et parce qu’il est conçu en Suisse, il s’inscrit dans une tradition d’excellence : confidentialité absolue, infrastructure européenne, disponibilité à 99,98 %.

Halloween pCloud : Activez votre coffre-fort numérique et reprenez le contrôle de vos secrets

Le sort ne durera que trois nuits : du 27 au 29 octobre, pas une de plus. Après minuit, l’offre se dissipera comme la brume d’Halloween. Profitez du Halloween pCloud Forfait Annuel 10TB + pCloud Pass Premium OFFERT avant que le sort ne disparaisse.

