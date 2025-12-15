Hinge : le CEO démissionne et crée Overtone, l’appli de rencontre boostée à l’IA

Le monde du dating en ligne n’a jamais autant parlé d’IA. Cette fois, ce n’est pas une nouvelle fonctionnalité qui fait le buzz, mais le départ d’un CEO pour lancer Overtone, un projet centré sur l’IA et la voix.

Justin McLeod, fondateur et PDG de Hinge, quitte ainsi son poste pour lancer Overtone, un nouveau service de dating IA. Match Group, la maison mère de Hinge, Tinder et OkCupid, soutient activement le projet. Et Match a annoncé un financement de pré-amorçage et prévoit de prendre une « participation substantielle » dans Overtone.

Overtone, le dating qui veut parler au cœur (et à la voix)

Pendant un an, Justin McLeod et une équipe dédiée ont travaillé sur Overtone. Celui-ci est présenté comme un service de rencontre en phase de démarrage. Il mise donc sur l’IA et les outils vocaux pour favoriser des connexions plus réfléchies et personnelles.

Même si les détails concrets du fonctionnement d’Overtone restent flous, l’accent mis sur la voix et l’IA suggère une expérience plus intime, peut-être plus humaine… et cela grâce aux machines.

McLeod n’est d’ailleurs pas seul à croire que l’avenir du dating passe par l’IA. Whitney Wolfe Herd, fondatrice de Bumble, a récemment expliqué vouloir créer « le service de rencontre le plus intelligent et le plus sensible aux émotions au monde ». Elle avait déjà fait réagir en évoquant l’idée de confier sa vie amoureuse à une IA chargée de dater à votre place.

Hinge CEO Justin McLeod steps down to launch Overtone, an AI and voice‑powered dating app incubated at Hinge with Match Group backing and a planned substantial stake. Jackie Jantos becomes CEO; McLeod advises through March. Overtone’s edge is unclear as apps push AI while Gen Z… pic.twitter.com/Jyd4uwK47y — Marius Fanu (@mariusfanu) December 10, 2025

L’IA, remède ou pansement pour les apps de rencontre ?

Si tout le monde se rue sur l’IA, c’est aussi parce que le marché du dating en ligne montre des signes de fatigue, notamment chez la génération Z. Tinder, par exemple, enregistre neuf trimestres consécutifs de baisse des abonnés payants. Pour inverser la tendance, l’application teste des fonctionnalités d’IA censées faciliter les rencontres.

Par ailleurs, Hinge a lancé « Sujets de conversation », une fonctionnalité d’IA pensée pour éviter les banalités. Plus tôt cette année, son système de recommandation basé sur l’IA a permis une hausse de 15 % des mises en relation et des échanges de contacts au premier trimestre. C’est la preuve que l’authenticité et l’algorithme ne sont pas forcément incompatibles.

Pendant ce temps, Match imagine déjà le futur. Son PDG, Spencer Rascoff, a évoqué une fonctionnalité appelée « Chemistry ». Prévue pour Tinder en 2026, elle est capable d’analyser photos et vidéos des utilisateurs. Avec leur accord, bien sûr.

Côté Hinge, la relève est assurée. Jackie Jantos, jusqu’ici présidente et directrice marketing, prend les commandes. McLeod restera consultant jusqu’en mars. Il laisse derrière lui une application fondée en 2011, rachetée par Match en 2019, et qui pourrait atteindre un milliard de dollars de chiffre d’affaires d’ici 2027.

Overtone, lui, arrive dans un paysage saturé, mais en quête de renouveau. Reste à voir si l’IA saura vraiment réenchanter la rencontre ou simplement la rendre plus bavarde.

