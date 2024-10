L’IA Adobe Firefly crée des vidéos : 10 exemples impressionnants

Grâce à l’IA Adobe Firefly, les créatifs peuvent enfin donner vie à leurs idées les plus folles ! Voyons ensemble 10 exemples qui prouvent l’immense potentiel de Firefly.

Lors de l’événement MAX 2024, Adobe a dévoilé Firefly Video, le rival d’OpenAI et Meta. Cette intelligence artificielle est désormais disponible en bêta publique limitée. Ainsi, un groupe restreint d’utilisateurs peut tester cet outil incroyable. Sur l’application web Firefly, les créateurs accèdent à ce générateur de vidéos révolutionnaire.

Firefly Video utilise des descriptions textuelles ou visuelles pour générer des vidéos. Par exemple, avec l’outil « Text-to-Video », il suffit de décrire une scène, et hop, l’IA la crée !

Adobe Firefly : des fonctionnalités qui repoussent les limites de l’IA

L’IA Adobe Firefly offre des possibilités incroyables. Elle permet, notamment, de générer des effets atmosphériques comme la fumée ou l’eau.

Les créateurs peuvent ajouter ces éléments pour enrichir leurs scènes. De plus, Firefly Video crée des animations 2D et 3D, comme la claymation.

Les options de personnalisation sont vastes. Les utilisateurs peuvent générer des textes animés, des prises de vue en perspective, ou encore des macro-photos détaillées.

Grâce à l’IA Adobe Firefly, plus besoin d’être un expert technique pour réaliser des vidéos époustouflantes ! C’est donc une opportunité en or pour exprimer sa créativité.

Des vidéos impressionnantes créées par l’IA Adobe Firefly

Adobe Firefly a récemment dévoilé 10 vidéos incroyables, ce qui démontre la puissance de l’IA dans la création visuelle. Chaque vidéo regorge de détails captivants, que voici.

Portraits et animations étonnantes

D’abord, un gros plan cinématographique montre un chien heureux, sa langue pendante, entouré de fleurs violettes et baigné de lumière naturelle.

Ensuite, en « stop motion », des pelotes de laine forment le mot « PLAY ». Les couleurs vives et le fond en bois apportent une ambiance chaleureuse.

Puis, l’IA Adobe Firefly ajoute des éléments atmosphériques comme de la fumée et des reflets de lumière. Elle montre un jeune homme dansant énergiquement dans un environnement nocturne. Des éclairages multicolores instaurent une atmosphère vivante et festive tout autour de lui.

La quatrième vidéo montre un panda en papier mâché déambule dans une forêt de bambous en origami, sous une lumière douce.

4. Paper mache panda in origami bamboo forest pic.twitter.com/0shre1SAFF — Min Choi (@minchoi) October 16, 2024

Dans une autre vidéo, Adobe Firefly se penche sur des animations en 2D et 3D. Elle met en scène un hibou stylisé perché sur une branche enneigée, tandis que des flocons de neige tombent délicatement autour de lui. L’effet est magique. À la fin, la vidéo dévoile le mot « TIGER », avec des lettres texturées en fourrure de tigre.

L’IA Adobe Firefly produit aussi un portrait cinématographique d’un homme âgé. Les lumières créent un effet dramatique sur son visage. Ses yeux captivants expriment une profonde émotion, et l’éclairage bleu ajoute une ambiance mystérieuse.

6. Cinematic closeup and detailed portrait of an elderly man pic.twitter.com/YmB3TMviWg October 16, 2024

Réalisme et effets spéciaux

Et ce n’est pas tout ! L’IA Adobe Firefly crée également une vidéo d’un petit dragon fait de lave sur un fond volcanique. Les écailles du dragon scintillent avec intensité et capturent chaque rayon de lumière. De plus, l’environnement volcanique ajoute une ambiance dramatique et captivante.

Ensuite, l’IA montre un robot tenant un cœur rouge brillant. Ses yeux lumineux expriment une douceur attachante. Les plantes en arrière-plan ajoutent une touche naturelle, créant une ambiance sympathique et futuriste.

8. Cinematic realistic detailed shot of a cute robot holding up a red glowing heart. pic.twitter.com/GpbHbaupYN — Min Choi (@minchoi) October 16, 2024

Dans une vidéo textuelle, le mot « SUMMER » flotte parmi des nuages. Le ciel, teinté par un coucher de soleil, instaure une ambiance estivale et relaxante.

Enfin, l’IA présente l’intérieur d’une grotte avec des formations rocheuses impressionnantes. L’eau bleue éclatante reflète la lumière, et les stalactites créent une ambiance mystique. Cette scène évoque calme et sérénité.

10. Point of view shots pic.twitter.com/ENoDLl2ia2 — Min Choi (@minchoi) October 16, 2024

Quelle vidéo parmi ces 10 créations impressionnantes par l’IA Adobe Firefly vous intrigue le plus ? Pour ma part, je préfère la vidéo du dragon de lave. Son réalisme, sa puissance, et l’atmosphère dramatique qui s’en dégage sont tout simplement fascinants. Et vous ? N’hésitez pas à partager votre vidéo préférée dans les commentaires !

