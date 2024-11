IA et biométrie : sécuriser les grands événements live avec SECUTIX

Avec la montée des événements en direct et des tensions géopolitiques, la sécurité des lieux de spectacles devient une priorité. SECUTIX met en avant des innovations pour répondre aux défis croissants de l’industrie événementielle.

La fraude aux billets reste un problème majeur pour l’industrie, avec des pertes significatives comme les 6,7 millions de livres sterling au Royaume-Uni en 2023, selon Action Fraud. En France, avant les Jeux Olympiques, 338 sites de revente frauduleux ont été recensés.

Lutter contre la fraude grâce à la billetterie 2.0

SECUTIX propose une billetterie « 2.0 » axée sur des algorithmes avancés et des plateformes d’engagement des fans. Ces outils permettent de distinguer les acheteurs légitimes des bots et des revendeurs frauduleux. Ils assurent une expérience sécurisée et équitable. La solution TIXNGO assure l’authenticité des billets grâce à une technologie de vérification avancée. Je remarque que SECUTIX adopte une approche équilibrée. Ses systèmes biométriques hybrides combinent reconnaissance faciale et identification palmaire. La reconnaissance palmaire, non intrusive et hygiénique, utilise les motifs veineux uniques pour identifier les participants. Cette méthode garantit la confidentialité et limite les abus potentiels. Elle offre également une sécurité renforcée et une fluidité dans les processus d’entrée.

Les applications de billetterie mobile jouent un rôle crucial dans la gestion des foules et la communication sécuritaire. Ces systèmes permettent d’envoyer des alertes aux participants, de rediriger les flux loin des zones à risque et d’assurer une gestion proactive des accès. Après l’événement, les données collectées fournissent des insights précieux sur la dynamique des foules et les éventuelles failles de sécurité. SECUTIX souligne l’importance d’un traitement éthique des données pour concilier sécurité et respect de la vie privée.

Une sécurité évolutive pour des événements réussis

L’intelligence artificielle se révèle être un atout prometteur pour analyser les comportements de foule et détecter les anomalies. L’IA exploite les données en temps réel. Cela améliore les capacités de réaction et d’anticipation des risques. Bien que son adoption reste limitée, SECUTIX prévoit une intégration croissante de cette technologie dans les trois à cinq prochaines années.

Rafa Jimenez, Vice-président Produit chez SECUTIX, conclut : « En intégrant billetterie mobile avancée, biométrie hybride et IA, nous posons les bases d’une sécurité proactive et efficace pour protéger le spectacle vivant et les grands événements. » Grâce à ces innovations, la sécurité des lieux de spectacles devient non seulement plus robuste, mais également mieux adaptée aux attentes des spectateurs et organisateurs.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

