Il est mort après avoir alerté sur OpenAI : sa mère crie au meurtre et appelle le FBI

Un prodige de l’IA, une dénonciation et un décès entouré de mystères. C’est l’histoire de Suchir Balaji, l’ancien collaborateur d’OpenAI et lanceur d’alerte, retrouvé mort chez lui à San Francisco le 26 novembre. Sa mort est officiellement classée comme un suicide. Mais, sa mère, ne croit pas à la thèse officielle du suicide. Pour elle, il y a anguille sous roche. Celle-ci demande l’intervention du FBI.

Suchir Balaji, 26 ans, n’était pas un inconnu dans l’univers de l’IA. En tant que membre clé d’OpenAI, il a contribué à façonner ChatGPT. Mais après avoir dénoncé des pratiques qu’il jugeait contraires à l’éthique, il s’est retrouvé sous le feu des projecteurs, critiqué par ses pairs et confronté à des pressions énormes. Aujourd’hui, sa mort dans des circonstances troublantes laisse planer le doute. Est-ce une simple tragédie ou conséquence d’un combat pour la transparence dans la Silicon Valley

Je vous rappelle que Suchir Balaji n’était pas n’importe qui. Il a rejoint OpenAI en 2018 comme stagiaire. Ensuite, il a grimpé les échelons jusqu’à devenir un élément important dans la collecte des données ayant permis d’entraîner ChatGPT. Si vous avez déjà tapé une question dans l’outil, c’est en partie grâce à son travail.

Pourtant, Suchir Balaji n’a pas supporté la transition d’OpenAI vers un modèle commercial. Déçu, il a quitté l’entreprise en août dernier, après quatre ans de collaboration. Qui plus est, il a dénoncé ce qu’il considérait comme une violation des droits d’auteur.

Son témoignage au New York Times n’a pas laissé OpenAI indifférent ! Puisque les accusations sur l’utilisation non autorisée d’articles pour entraîner ChatGPT ont lancé une véritable tempête judiciaire.

🚨MOTHER OF OPENAI WHISTLEBLOWER SUCHIR BALAJI MOTHER DEMANDS FBI INVESTIGATION INTO SON'S "COLD-BLOODED MURDER"



Poornima Rao:



“We hired a private investigator and did a second autopsy to shed light on the cause of death. A private autopsy doesn’t confirm the cause of death… https://t.co/1t6xhLdj3A pic.twitter.com/ICcrX98eR6