Il dénonce les dangers de ChatGPT, on le retrouve décédé dans son appartement

Un jeune chercheur brillant, des accusations explosives contre un géant de l’IA et une fin tragique. C’est l’histoire de Suchir Balaji, un ancien employé d’OpenAI. Il a été retrouvé décédé dans son appartement à San Francisco pour avoir dénoncé les dangers de ChatGPT. Si les autorités parlent de suicide, le contexte autour de sa mort est plutôt troublant.

Suchir Balaji, un chercheur talentueux de 26 ans ayant travaillé chez OpenAI, a été retrouvé mort dans son appartement de San Francisco. La police parle d’un suicide, mais les circonstances de son décès interpellent. En octobre dernier, Suchir Balaji avait dénoncé publiquement ce qu’il considérait comme les dangers de ChatGPT.

Apparemment, ce chatbot, capable de générer du texte avec une fluidité presque humaine, repose sur des montagnes de données. Or, Suchir Balaji accusait OpenAI d’avoir violé des lois sur le droit d’auteur pour parvenir à ses fins. Cette affaire dévoile le côté obscur de l’IA et le prix que certains paient pour défendre leurs convictions.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Suchir Balaji était une étoile montante dans le monde tech. Diplômé en informatique de l’Université de Californie à Berkeley, il a grandi à Cupertino. Juste à côté du siège d’Apple. Après quatre ans chez OpenAI, il a pris la décision de quitter la société en août dernier. En réalité, il a été déçu par certaines pratiques de l’entreprise.

OpenAI, c’est cette boîte qui a changé le monde avec ChatGPT. Mais c’est aussi celle qui se trouve toujours critiquée pour sa gestion des données. Dans une interview accordée au New York Times le 23 octobre, Suchir Balaji accusait donc son ancien employeur d’utiliser des données protégées par le droit d’auteur pour entraîner ses modèles d’IA.

Ainsi, Suchir Balaji dévoilait les dangers des technologies comme ChatGPT. Celui-ci a affirmé qu’elles « endommagent Internet ». Alors, ce jeune chercheur pointait du doigt l’utilisation de données protégées sans consentement. Une pratique qui, selon lui, violait clairement la loi.

Par ailleurs, des groupes d’auteurs célèbres, comme John Grisham, et des éditeurs de presse américains et canadiens ont intenté des poursuites contre OpenAI. Mais l’entreprise, comme à son habitude, défend sa position. Ils assurent que cette utilisation des données relève de l’« usage équitable ».

Finalement, la police a conclu à un suicide. Je sais qu’il n’y a pas de signe de crime, rien qui indiquerait une main extérieure. Pourtant, Suchir Balaji avait dénoncé ces pratiques que beaucoup considèrent comme le « côté sombre » de l’IA et après, le voilà mort. Comment donc ne pas s’interroger ?

Suchir Balaji, who accused OpenAI of breaking copyright law, has been found dead in his apartment from an apparent suicide pic.twitter.com/jhwpf0eSBf