Il recrée le seigneur des anneaux avec l’IA Kling : Hollywood surpassé pour 250€ ?

Un fan d’IA et de fantasy a relevé un défi fou ! Ce créateur a fusionné l’univers épique du Seigneur des Anneaux avec la poésie visuelle des studios Ghibli… Et cela à l’aide d’outils d’IA accessibles comme Kling et Luma, pour un budget dérisoire. La bande-annonce c’est par ici.

Aujourd’hui, avec quelques bons outils et un peu d’audace, il est possible de faire ce que seuls les gros studios pouvaient rêver de produire il y a encore quelques années. C’est exactement ce qu’a prouvé PJ Ace, un créateur passionné. Juste avec son ordi, Sora, Kling, Luma, et pas mal de débrouille, il a recréé la bande-annonce culte du Seigneur des Anneaux dans le style du Studio Ghibli. Qui plus est, il a tout fait en solo, sans équipe, sans studio, sans gros budget.

Tout est donc parti du nouveau générateur d’images intégré à ChatGPT et Sora, la plateforme vidéo d’OpenAI. Depuis son lancement, ce générateur fait le buzz et les gens s’amusent à transformer n’importe quelle image en style Ghibli.

Mais PJ Ace, lui, a décidé de recréer, plan par plan, une version Ghibli de la bande-annonce du film La Communauté de l’Anneau. Il a utilisé pas moins de 102 scènes qu’il a patiemment passées à la moulinette IA. Chaque image a d’abord été capturée, puis remixée dans Sora avec un prompt précise.

What if Studio Ghibli directed Lord of the Rings?



I spent $250 in Kling credits and 9 hours re-editing the Fellowship trailer to bring that vision to life—and I’ll show you exactly how I did it 👇🏼 pic.twitter.com/IqUeBSH4H0