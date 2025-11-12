Il transforme 500 cigarettes électroniques en une batterie géante pour sa maison !

Chris Doela a recyclé 500 cigarettes électroniques usagées en une puissante batterie pour alimenter son atelier et sa maison.

Chaque année, des millions de vapes finissent à la poubelle. Aux États-Unis, on en jetait déjà six par seconde en 2023, selon le Public Interest Network. Ces e-cigarettes contiennent pourtant des batteries lithium-ion capables de centaines de recharges.

Doel a voulu prouver qu’on pouvait en tirer une énergie utile, au lieu de laisser s’accumuler ce fléau d’e-waste. Le projet, démarré sur sa chaîne YouTube, s’est vite transformé en défi technique et écologique. Armé d’outils, d’une pompe médicale et d’une patience quasi monastique, il a collecté, ouvert et testé plus de 500 cigarettes électroniques pour en extraire le cœur : la batterie.

500 cigarettes en une batterie maison

La première étape consistait à récupérer les composants internes des vaporisateurs abandonnés. Cela prenait trois minutes pour chaque appareil, sans garantie de succès.

En effet, la moitié des cellules lithium-ion, vidées sous les 3 volts, se révélait inutilisable. Les autres devaient encore être triées, testées et classées selon leur capacité.

Pour distinguer les batteries de cigarettes encore vivantes, Doel utilise une pompe CPAP. Un dispositif médical destiné à reproduire la respiration humaine. L’appareil insufflait de l’air dans chaque e-cigarette ; si un léger souffle de vapeur apparaissait, la batterie contenait encore de l’énergie.

Une fois les batteries triées, Doel les a intégrées dans des modules imprimés en 3D. Chaque module pouvait contenir neuf cellules, reliées entre elles par des fils de cuivre.

Ces blocs ont ensuite été soudés pour former un immense banc de batteries délivrant environ 50 volts en courant continu. Un onduleur convertissait ensuite cette puissance en 240 volts – le courant domestique classique.

Lorsque Doel a actionné l’interrupteur, son atelier s’est illuminé. Quelques secondes plus tard, sa maison entière recevait son énergie de cette batterie faite de cigarettes. « C’est tout simplement incroyable, n’est-ce pas ? » a-t-il lancé, sourire aux lèvres, devant la caméra.

Une leçon d’énergie durable

Derrière l’exploit technique, le projet de Chris Doel prouve que les déchets peuvent redevenir des ressources. Les 500 petites batteries d’e-cigarettes jetées sans remords ont créé une source d’énergie capable d’alimenter sa maison pendant huit heures, ou son atelier durant trois jours.

Le système repose sur une architecture ingénieuse. Les batteries connectées en parallèle fournissent la puissance, tandis qu’un module de gestion (BMS) régule la tension pour éviter toute surchauffe.

Un fusible central protège l’ensemble, preuve que Doel ne s’est pas contenté d’un bricolage hasardeux. Chaque cellule a été testée, équilibrée et soudée avec soin.

Chris Doel n’en est pas à son coup d’essai. Avant cette batterie géante, il avait déjà conçu un vélo électrique et une batterie externe à partir de cellules recyclées. Ses vidéos démontrent que la technologie peut s’humaniser : inventive, accessible et responsable.

Ce projet n’est toutefois pas sans risques. Manipuler des cellules lithium-ion exige des compétences avancées et des précautions strictes ; un court-circuit ou une erreur de polarité peut provoquer un incendie. Doel lui-même déconseille de reproduire l’expérience sans connaissance approfondie.

