Les enjeux de la gestion des données et de l’Intelligence Artificielle : interview avec Jacques Padioleau de Qlik, directeur des ventes sur l’Europe du Sud pour Qlik.

Les données sont devenues un levier stratégique incontournable, leur gestion et leur exploitation efficace sont des enjeux majeurs pour les entreprises. Jacques Padioleau, directeur des ventes pour l’Europe du Sud chez Qlik, nous partage sa vision sur l’évolution des pratiques de gestion des données, l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) et les défis liés à la gouvernance dans un environnement en constante mutation. À travers cet entretien, il dévoile les solutions proposées par Qlik pour répondre aux attentes croissantes des entreprises en matière d’analytique, d’automatisation et de conformité réglementaire.

Pouvez-vous vous présenter et nous présenter Qlik et ses activités ?

Je suis Jacques Padioleau,, directeur des ventes sur l’Europe du Sud pour Qlik. Quant à Qlik, c’est une entreprise reconnue pour sa maîtrise dans la gestion des données et l’analytique. La fusion avec Talend, en mai 2023, a marqué un tournant stratégique pour l’entreprise. Cette alliance vise à offrir une solution intégrée et évolutive, permettant aux entreprises de transformer leurs données brutes en informations exploitables plus rapidement. Grâce à des technologies avancées d’intégration, d’analyse et d’IA, nous avons renforcé notre capacité à fournir des solutions agnostiques et flexibles. Cela permet à nos clients de gérer leurs données, qu’elles soient en temps réel ou en batch, et de répondre aux dynamiques changeantes du marché. Ce partenariat n’est pas qu’une simple combinaison de produits, mais une manière de construire une offre plus cohérente et adaptée aux enjeux modernes des entreprises. En intégrant des outils comme ceux de Talend, nous rendons la gestion des données plus fluide, plus accessible et plus réactive.

Une infrastructure robuste est essentielle pour garantir la qualité, la gouvernance et la sécurité des données. Avec l’intégration des solutions Qlik et Talend, cette robustesse est amplifiée, assurant une gestion optimale des flux de données. Le retour sur investissement (ROI) est clairement mesuré par la réduction du time-to-market, c’est-à-dire la rapidité avec laquelle nos clients prennent des décisions éclairées. En moyenne, notre plateforme unifiée permet de réduire de 15 à 20 % le temps de décision, ce qui a un impact direct sur la performance des entreprises. En ce qui concerne l’IA, même si les retours quantifiés sont encore limités, son déploiement interne a déjà permis de constater des améliorations significatives en termes de performance. Nous voyons des gains dans la capacité d’analyse en temps réel, renforçant la prise de décisions stratégiques.

Nous avons lancé Qlik Answers, un module d’IA conçu pour traiter des documents non structurés, une fonctionnalité cruciale dans un contexte où l’information se présente de plus en plus sous cette forme. Ce module simplifie l’intégration de données en automatisant des processus qui prenaient autrefois beaucoup de temps. L’IA est désormais intégrée dans l’ensemble de notre framework, notamment dans les modules de gouvernance et d’analytique, permettant une meilleure gestion des données à travers l’organisation. Son but principal est d’améliorer l’accès aux données et d’apporter plus de flexibilité dans la création de tableaux de bord ou d’applications. En offrant une approche plus agile, elle permet aux utilisateurs de se concentrer sur l’analyse plutôt que sur la manipulation de données, accélérant ainsi la prise de décision et la mise en œuvre de solutions.

La gouvernance des données est essentielle, surtout dans un cadre réglementaire strict comme le RGPD. Chez Qlik, il existe des solutions qui assurent la traçabilité des données, telles que notre Data Product Catalog. Ces outils permettent non seulement un suivi précis des données, mais aussi une gestion fine des accès, afin de garantir leur sécurité et leur conformité. Cela demande une organisation rigoureuse et un suivi constant, car la qualité des données et leur conformité doivent être maintenues à jour. Mais plus que la simple conformité, c’est l’agilité qu’ils permettent qui est essentielle : ces solutions facilitent l’innovation, en permettant aux entreprises d’exploiter pleinement leurs données tout en respectant les normes, et ce, de manière sécurisée et transparente.

Une bonne gouvernance permet d’éviter les doublons et la dispersion des données, tout en assurant leur qualité. En centralisant et en sécurisant les données, les entreprises évitent les coûts liés aux erreurs et à la gestion inefficace des informations. À titre d’exemple, nous avons intégré à notre plateforme un Data Product Catalogue qui non seulement regroupe et évalue les datasets, mais permet aussi de calculer un score de qualité pour les données disponibles. Cela facilite leur accès par les métiers via une marketplace interne, tout en assurant une conformité rigoureuse aux politiques internes et réglementaires. Grâce à cette structuration, nos clients peuvent identifier rapidement les doublons ou datasets obsolètes, ce qui rationalise les ressources et renforce l’efficacité des processus métiers. Cette approche garantit non seulement des économies substantielles, mais offre également un cadre propice à l’innovation en accélérant la création et l’exploitation de nouvelles données stratégiques.

Qlik adopte une approche hybride, combinant le cloud et l’on-premise pour répondre aux besoins diversifiés de nos clients. Cette flexibilité est essentielle dans un environnement où certaines données sensibles ne peuvent pas être migrées vers le cloud pour des raisons de conformité ou de coûts élevés. Nous avons conçu une plateforme capable d’intégrer des technologies cloud tout en permettant un traitement local des données grâce à des « remote engines », évitant ainsi leur transfert vers le cloud. Cette approche garantit une continuité opérationnelle, même dans des environnements complexes. En intégrant l’intelligence artificielle, nous offrons des outils qui automatisent les processus analytiques, tout en assurant une gouvernance rigoureuse. Cela permet à nos clients de rester agiles face aux évolutions technologiques tout en anticipant les exigences réglementaires futures. L’objectif est de leur donner le choix et la capacité d’adapter leurs stratégies rapidement, sans jamais compromettre la sécurité de leurs données.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.