Investir dans OpenAI : cet ETF regroupe tous les plus gros partenaires

La firme d’Altman fascine les investisseurs, ce qui est compréhensible au vu du succès de l’entreprise. Pourtant, il est impossible d’acheter directement des parts de la pépite de l’IA. Une solution existe toutefois. Un ETF discret mise sur les entreprises qui financent OpenAI. C’est donc un moyen indirect, mais très concret, de s’exposer à son ascension fulgurante.

Acheter des actions OpenAI reste hors de portée. La société reste privée, verrouillée, inaccessible aux marchés. Elle n’est pas une action qu’on peut acheter sur le Nasdaq ou encore à la Bourse de New York. Pourtant, il n’est pas impossible d’approcher cette entreprise qui n’est pas cotée en bourse. Certains investisseurs n’ont pas attendu. Ils passent par l’écosystème. Et c’est précisément la stratégie de l’ETF IA Alger AI Enablers & Adopters, plus connu sous le nom d’ALAI.

ETF IA : une sorte de porte indirecte vers OpenAI

Ce fonds coté investit dans les entreprises qui développent, soutiennent ou hébergent les technologies d’IA avancée. Bien sûr, il n’y a pas de participation directe dans OpenAI. Mais un pari clair sur ses alliés industriels et financiers. C’est-à-dire ceux qui mettent des milliards sur la table ou encore ceux qui construisent l’infrastructure.

Trois noms dominent largement le portefeuille. Microsoft, NVIDIA et Broadcom pèsent ensemble 25,4 % des actifs du fonds, selon ETF Database. Ces entreprises ne gravitent pas autour d’OpenAI par hasard. Elles en constituent l’ossature technologique et financière.

Microsoft reste la pièce maîtresse. Parce que le groupe détient 27 % d’OpenAI Group, pour une valorisation estimée à 135 milliards de dollars. Cela place Redmond comme premier actionnaire individuel. Le lien ne s’arrête pas là. La firme de Redmond conserve l’exclusivité de l’API Azure et des droits de propriété intellectuelle jusqu’à l’atteinte de l’IA générale.

Le partenariat se chiffre aussi en contrats. Le géant du cloud a signé un accord de services estimé à 250 milliards de dollars. De ce fait, Microsoft représente à lui seul 9,7 % d’ALAI. Il s’agit donc d’une exposition massive aux partenaires OpenAI, sans acheter une seule action OpenAI.

Des milliards investis dans les puces et les data centers

Derrière les algorithmes, il y a du matériel. Et dans cet ETF exposé à openAI, NVIDIA mène la danse. Le fabricant de puces affiche la plus grosse pondération du fonds avec 11,4 %. Ce n’est pas un hasard. NVIDIA prévoit de déployer jusqu’à 10 gigawatts de systèmes dédiés à OpenAI. Les investissements pourraient atteindre 100 milliards de dollars à mesure que l’infrastructure se déploie.

Dans le même temps, Broadcom suit la même logique. Le groupe développe des accélérateurs d’IA personnalisés, conçus avec OpenAI. À ce stade, le déploiement débutera au second semestre 2026. Broadcom pèse 4,28 % des actifs d’ALAI. Une position plus modeste, mais stratégique.

Cette approche industrielle porte ses fruits. En effet; ALAI affiche un rendement de 40,3 % sur un an en 2025. La moyenne des ETF comparables plafonne à 17,9 %. L’écart parle de lui-même. Depuis son lancement en avril 2024, le fonds a attiré plus de 265 millions de dollars d’entrées nettes.

Aujourd’hui, ALAI gère 283,3 millions de dollars d’actifs. Les frais de gestion s’établissent à 0,55 %. Dans cette logique, le fonds adopte une stratégie active, avec des arbitrages réguliers. Ce choix assumé colle bien sûr à la volatilité du secteur IA.

Cela dit, le risque reste bien réel. D’une part, le fonds concentre ses positions sur un nombre limité d’acteurs. D’autre part, les valeurs technologiques liées à l’IA subissent des variations rapides. À cela s’ajoutent la réglementation, la concurrence ou une rupture technologique, capables de changer la donne.

Reste un point clé : ALAI ne détient aucune action OpenAI. Il mise sur ceux qui alimentent sa croissance. Ainsi, pour les investisseurs frustrés par l’inaccessibilité d’OpenAI, cet ETF trace une voie détournée, mais très exposée. Une façon de parier sur l’IA sans frapper à une porte fermée.

Pourquoi investir dans OpenAI ?

Désormais, vous savez comment faire fructifier votre argent via ETF en investissant dans OpenAI. Mais pourquoi cette société ? Parce que tout simplement elle ne joue pas dans la même catégorie que les autres start-up de l’IA.

Dans son article, Reuters nous rappelle que l’entreprise a vu sa valeur s’envoler ces dernières années. Lors d’un financement secondaire, l’entreprise a frôlé les 500 milliards de dollars. Un seuil exceptionnel pour une société toujours absente des marchés boursiers.

En plus, des investisseurs majeurs se sont positionnés. Par exemple, SoftBank Group a bouclé un investissement colossal de 40 milliards de dollars. Ce qui renforce l’idée qu’OpenAI attire les capitaux sérieux.

Cette dynamique attire aussi les géants technologiques. L’engagement de Microsoft illustre parfaitement ce phénomène. Le groupe détient une part significative d’OpenAI et a récemment vu sa participation valorisée à environ 135 milliards de dollars, à la suite d’un nouvel accord stratégique.

Cette collaboration dépasse largement la simple prise de participation. Microsoft intègre les modèles d’OpenAI dans ses services cloud, ses outils de productivité et ses solutions d’entreprise. La stratégie soutient donc directement ses revenus et renforce sa croissance dans l’IA.

