Jésus, chamans, astrologie… comment l’IA révolutionne la foi et les religions

Les avancées technologiques ont permis à l’IA de s’immiscer dans de nombreux domaines, y compris la religion. L’IA, longtemps perçue comme une simple assistance technologique, semble désormais jouer un rôle de plus en plus central dans les pratiques spirituelles.

Des pasteurs avatars aux chamans virtuels, la question se pose : l’IA peut-elle vraiment guider l’âme, ou menace-t-elle l’essence même de la foi ?

En juin 2023, l’église protestante de Saint-Paul à Fürth, en Allemagne, a testé un culte inédit. Un pasteur avatar, dirigé par l’IA, a prononcé un sermon devant une assemblée de fidèles. Ce service numérique a créé une expérience spirituelle sans précédent. Bien que cette initiative ait divisé les opinions, elle marque l’introduction de l’IA dans les rituels religieux traditionnels.

Les « Jésus IA » et les « Bouddha IA »

À Lucerne, en Suisse, une église a accueilli un Jésus virtuel, capable de converser en 100 langues. Ce Jésus IA a interagi avec plus de 1 000 croyants sur des thèmes comme l’amour, la mort et la sexualité. Les opinions étaient partagées, mais plus des deux tiers des participants ont qualifié leur interaction d’expérience spirituelle. Philipp Haslbauer, membre du laboratoire de recherche à l’origine du projet, a expliqué que les sujets abordés étaient profonds et significatifs.

À Séoul, un projet appelé « ShamAIn » a exploré l’impact de l’IA sur la spiritualité. Inspirée du chamanisme coréen, l’expérience a permis aux participants d’interagir avec un chaman virtuel pour recevoir des prédictions. Au départ, les visiteurs se sont montrés réservés, mais ils ont progressivement abordé des préoccupations plus profondes. Ce projet a prouvé que l’IA peut offrir du réconfort psychologique et même aider à clarifier des questions existentielles.

L’introduction de l’IA dans les pratiques religieuses soulève de vives critiques. Beaucoup la considèrent comme une menace pour l’authenticité des croyances. Certains détracteurs parlent de « blasphème » et estiment que ces figures virtuelles manquent de la véritable autorité spirituelle. Le pape François a également exprimé ses réserves en appelant à une régulation éthique. Selon lui, l’IA pourrait manipuler les croyances et dénaturer les fondements religieux.

Un soutien spirituel ou un outil de manipulation ?

Les opinions restent partagées, mais de plus en plus de chercheurs et de religieux reconnaissent l’utilité de l’IA. Ma Sang-uk, pasteur et directeur d’un institut de recherche sur l’éducation à l’IA, considère la technologie comme un outil d’orientation religieuse. Cependant, il souligne qu’elle ne peut pas remplacer l’aspect spirituel et intuitif des croyances humaines. Selon Nam Tek-jin, l’IA pourrait agir comme un médiateur qui apporte un soutien émotionnel tout en respectant les valeurs religieuses.

Les débats sur l’éthique de l’IA dans la religion sont loin d’être terminés. Tandis que certains perçoivent la technologie comme un moyen d’accompagner la foi, d’autres redoutent qu’elle ne vienne éroder la pureté des croyances. En tout cas, l’IA pousse la société à réévaluer son rapport à la spiritualité. À terme, les communautés religieuses devront faire face à des choix difficiles pour concilier modernité et tradition.

