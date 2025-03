La console portable ultime ? Cette rivale de la Switch se transforme en DS ! 

Une rivale de plus pour la Switch ! Le OneXSugar arbore des manettes articulées et un écran secondaire avec une simplicité nostalgique.

Le marché des consoles portables, longtemps dominé par Nintendo et ses concurrents, évolue sans cesse. Cette fois, une nouvelle console, la dernière création de OneXPlayer, séduit les gamers les plus nostalgiques.

La OneXSugar arrive avec des précommandes prévues pour mai 2025. Il se positionne face à la Nintendo Switch avec un design qui interpelle.

Une rivale Switch aux airs de Nintendo DS

OneXSugar apporte une idée neuve sur la table. Son écran principal de 6,01 pouces est complété par un second écran de 3,92 pouces. Les manettes articulées pivotent pour rappeler la Nintendo DS. Ses joysticks magnétiques, peut-être à effet Hall, ajoutent une touche précise.

OneXPlayer, déjà derrière le X1 Mini, mise sur cette modularité. Le Snapdragon G3 Gen 3 de Qualcomm donne vie à cette nouvelle rivale de la Switch. Il offre 30 % de gain en CPU et 28 % en GPU par rapport à son prédécesseur, le G3x Gen 2.

Cependant, cette puce ne rivalise pas avec le Snapdragon X Elite des PC et ne se compare pas non plus aux puces Windows ou à celles de la Switch. La OneX Sugar mise plutôt sur des performances adaptées au gaming Android.

Son CPU est suffisant pour faire tourner les jeux mobiles actuels, mais les fans de Steam Deck risquent de rester sur leur faim. En revanche, de nombreux gamers s’enthousiasment déjà sur les réseaux sociaux, notamment sur X, pour son potentiel d’émulation.

Un choix logique pour le marché chinois

De plus, OneXPlayer privilégie un public précis, loin des ambitions universelles. Le marché chinois influence directement ces choix techniques. Selon Micah Knapp, Qualcomm ne subventionne pas ces projets. Les fabricants comme OneXPlayer proposent leurs propres idées de manière indépendante.

La OneX Sugar ne cherche pas à devenir la principale rivale de la Switch. Elle vise plutôt les joueurs nomades avec une approche ciblée. Cette stratégie limite les attentes, mais affine l’expérience proposée.

Dans cette même démarche s’inscrit l’Ayaneo Pocket S2, attendu ce mois-ci, suivi du Retroid Pocket PR Classic. Chaque modèle exploite les puces de la série Snapdragon G.

