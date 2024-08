La mayonnaise est sur le point de révolutionner la fusion nucléaire : voici pourquoi

La mayonnaise possède une texture unique que des chercheurs pourraient utiliser pour étudier les transitions de phase dans les capsules qui renferment le carburant pour la fusion nucléaire.

Dans la fusion nucléaire, le même problème persiste : l'intégrité structurelle des capsules de fusion . Une équipe de chercheurs qui étudient la résistance des capsules contenant du carburant pour les réactions de fusion utilise ainsi la mayonnaise pour résoudre le problème. Bien évidemment, en espérant qu'il s'agira d'un meilleur matériau.

La fusion nucléaire, c'est quoi réellement ?

L'utilisation de la mayonnaise dans la fusion nucléaire semble être prometteuse. Cependant, oublions un instant cette sauce et rappelons ce qu'est réellement la fusion nucléaire. Il s'agit de la réaction qui nourrit les étoiles à l'instar du Soleil.

Cette réaction se produit quand deux ou plusieurs noyaux légers s'associent pour créer un noyau plus lourd, produisant une grande quantité d'énergie. Sur notre planète, exploiter une telle énergie permettrait d'avoir une véritable alternative aux sources d'énergie à base de carbone.

Cela permet d'avoir une solution permettant de générer une importante quantité d'énergie via des réactions initiales qui en dispensent beaucoup moins. Si les chercheurs parviennent à produire une telle source d'énergie à grande échelle, c'est la garantie d'un avenir plus propre et plus vert sur Terre.

La fusion nucléaire en laboratoire est réalisée de différentes manières. Parmi les méthodes les plus utilisées, on peut citer l'usage de tokamak. Cet appareil en forme de tore utilise les champs magnétiques pour vérifier l'existence d'un plasma et inférer des réactions de fusion.

Il y a aussi la méthode consistant à propulser une petite pastille de combustible grâce aux lasers, provoquant la fusion. Cette dernière technique est utilisée par les scientifiques de la National Ignition Facility. Le résultat était assez exceptionnel, car ils ont pu produire une quantité record d'énergie en 2022.

Quel est le rôle de la mayonnaise dans la fusion nucléaire ?

Des chercheurs de l'université Lehigh utilisent ainsi la mayonnaise pour étudier cette physique complexe. Leur étude se concentre sur la vérification de la manière dont la mayonnaise s'écoule sous pression. Le but est de surmonter les instabilités qui empêchent la réussite des réactions de fusion.

« Nous utilisons de la mayonnaise parce qu'elle se comporte comme un solide, mais lorsqu'elle est soumise à un gradient de pression, elle commence à couler », explique Banerjee.

« Comme pour un métal fondu traditionnel, si vous exercez une contrainte sur la mayonnaise, elle commence à se déformer, mais si vous supprimez la contrainte, elle reprend sa forme initiale », a-t-il ajouté.

« Il y a donc une phase élastique suivie d'une phase plastique stable. La phase suivante est celle où la mayonnaise commence à couler, et c'est là que l'instabilité entre en jeu. »

Cette caractéristique de la mayonnaise est un analogue parfait pour étudier le comportement du plasma. Il s'agit de l'aspect chargé de la matière conçue lorsque le combustible de fusion, souvent des isotopes d'hydrogène, est réchauffé et compacté à des températures et des pressions extrêmes.

