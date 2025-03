Le 1er avion à hydrogène arrive en 2030, et il est français ! Une révolution sans pollution ?

Un avion qui file dans le ciel sans brûler une seule goutte de kérosène, c’est bientôt une réalité. Avec le BYA-1, la start-up française Beyond Aero veut créer un avion à hydrogène électrique. Ce petit bolide silencieux et écolo pourrait bien être l’avenir du ciel.

L’aviation est en pleine mutation et le BYA-1 en est l’un des projets les plus prometteurs. Prévu pour 2030, ce jet léger à hydrogène électrique entend combiner performance et respect de l’environnement. Elle est 100 % française, porté par Beyond Aero, une entreprise tricolore spécialisée dans les avions propres. Cet appareil promet une autonomie compétitive, des coûts réduits et surtout, une propulsion 100 % décarbonée. Mais derrière ces belles promesses, des défis techniques et industriels de taille restent à relever.

L’aviation bas carbone prend son envol avec le BYA-1

Un avion qui ne crache plus de CO₂ ni de particules fines, tout en filant à plus de 1000 km/h avec une autonomie de près de 1500 km. C’est précisément l’exploit que Beyond Aero veut accomplir avec le BYA-1. Pour y parvenir, cette entreprise française mise sur une propulsion 100 % hydrogène.

Ainsi, ils abandonnent les batteries lourdes au profit d’une pile à combustible de 2,4 MW. Celles-ci alimentent deux moteurs électriques. Qui plus est, le BYA-1 arbore un design optimisé. L’hydrogène est stocké sous hautes pressions dans des réservoirs sécurisés installés au-dessus de la voilure. Un autre atout, c’est le silence. Grâce à ses ventilateurs électriques canalisés, le BYA-1 sera beaucoup plus discret que les jets classiques.

Aviation has a new look ✈️



Great to see the latest designs of Beyond Aero's BYA-1 hydrogen-electric business jet.



Range: 1,500km

Cruise speed: 573 km/h

Operational flexibility: Ground roll: 620m, Approach angle: 5.5°

Fuel cell: 2.4MW, powering 2x electric engines pic.twitter.com/cWd6rsvvJG

?ref_src=twsrc%5Etfw">March 17, 2025

En plus d’être plus propre et plus performant, le BYA-1 sera aussi plus simple à entretenir. Beyond Aero annonce en effet une réduction significative des coûts de maintenance et une fiabilité accrue. Notamment grâce à une architecture qui comporte 90 % de pièces mobiles en moins qu’un moteur à turbine traditionnel.

L’hydrogène, carburant du futur ?

Bien sûr, l’hydrogène a tout pour plaire. Zéro émission, des performances élevées et un coût en baisse. Beyond Aero estime qu’à long terme, son jet coûtera 65 % moins cher en carburant que les alternatives actuelles.

Toutefois, il reste quelques défis de taille à relever avant que cette technologie ne devienne la norme. D’abord, côté production d’hydrogène pour l’avion, je trouve important de privilégier l’hydrogène vert, issu d’énergies renouvelables, plutôt que l’hydrogène gris, dérivé des hydrocarbures et encore trop polluant.

Par ailleurs, le stockage pose un vrai casse-tête. Pour une utilisation efficace, l’hydrogène doit être conservé sous forme liquide à une température glaciale de -253°C ou sous haute pression, ce qui alourdit l’avion et complique son intégration dans des structures aéronautiques.

L’un des plus gros obstacles reste également le manque d’infrastructures adaptées. Aujourd’hui, peu d’aéroports sont équipés pour assurer le ravitaillement en hydrogène, ce qui freine considérablement son adoption à grande échelle.

L’hydrogène pourrait donc bouleverser l’aviation, mais selon vous est-ce la meilleure solution ? Quelles alternatives vous semblent les plus prometteuses pour un transport aérien plus vert ? Partagez vos avis dans les commentaires !

