Le 1er jeu Zelda où vous jouez… Zelda: tout savoir sur Echoes of Wisdom

Encore une annonce palpitante lors du Nintendo Direct. Après les nouveaux jeux Mario, Donkey Kong, ou autres, vous pourrez aussi jouer à Zelda : Echoes of Wisdom. Que demander de plus ?

Tout le monde connaît Link. Ce petit homme qui traverse plusieurs univers pour sauver une princesse. Mais dans ce nouvel opus, les joueurs peuvent approcher ce monde sous un autre angle. Avec le Echoes of Wisdom, vous incarnerez Zelda… évidemment. Ce jeu ajoutera une difficulté supplémentaire pour les adeptes. De plus, il y a plusieurs nouveautés. Assez parlé, et voici tout ce que vous devez savoir sur ce titre majeur du Nintendo Direct.

Non, vous n'allez pas attendre plusieurs mois pour jouer à Zelda : Echoes of Wisdom. En effet, Nintendo ne veut pas faire attendre ses fans. Et en bonus, les joueurs auront un design atypique de la Nintendo Switch. Bien sûr, cette nouveauté sera en harmonie avec le thème de l'Univers de Zelda.

Voici un aperçu de l'histoire du jeu

Link a disparu, et il n'y a plus que Zelda pour le sauver. C'est le début de l'histoire de Echoes of Wisdom. Après que des failles ont commencé à apparaître à Hyrule, tous les habitants se sont volatilisés.

Armé de son Tri Rod, et de son intelligence, Zelda entrera en jeu. Mais arrivera-t-elle à survivre à cette aventure difficile ? La réponse le 26 septembre 2024.

BREAKING: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom announced. Princess Zelda will be the protagonist. #IGNSummerOfGaming #NintendoDirect pic.twitter.com/K75EOwX7Uf — IGN (@IGN) June 18, 2024

Zelda: Echoes of Wisdom: plus d'épée au programme

Si vous êtes des fans des animes japonais, vous avez sûrement vu des personnages qui copient les techniques de leurs adversaires, ou qui imitent des objets. C'est exactement le concept de ce nouveau titre de Nintendo.

Dans Echoes of Wisdom, Zelda n'utilisera pas une épée comme Link. Par contre, elle disposera d'une arme assez puissante pour survivre durant l'aventure. Le Tri Rod magique est capable d'imiter des objets ou des ennemis. C'est un moyen incontournable pour résoudre les énigmes du jeu.

Voici quelques stratégies pour vous aider à mieux utiliser ce Tri Rod. Vous ne pourrez pas affronter une horde d'ennemis comme Link dans le jeu. Mais vous pourrez manipuler votre arme pour faire des copies des adversaires vaincus. Ces derniers seront désormais à vos côtés pour vous servir à combattre d'autres ennemis.

Cette capacité du Tri Rod est appelée « Echo » dans le jeu. Vous aurez carte blanche pour exploiter les possibilités. Et n'oubliez pas que c'est cette liberté qui fait la beauté du jeu.

Oui, vous attendez tous le teaser d‘Echoes of Wisdom

Fraîchement annoncé lors du Nintendo Direct, le teaser de Zelda : Echoes of Wisdom a suscité la curiosité des fans à travers la planète. On peut y voir un bref aperçu du jeu, mais cet extrait ne dévoile pas non plus l'aventure dans son ensemble. C'est au tour du joueur de vivre cette expérience durant ces nombreuses heures avec Zelda.

Incarner Zelda à Hyrule. L'idée me paraît assez audacieuse. Mais le teaser promet du lourd pour les adeptes. Avez-vous hâte d'y jouer ?

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.