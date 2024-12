Le climat du passé était beaucoup plus extrême ! L’IA révèle la vérité

Une intelligence artificielle innovante a permis d’identifier des événements climatiques extrêmes passés qui étaient restés inaperçus. Cela a permis d’obtenir une nouvelle perspective sur les changements climatiques historiques !

Grâce à l’intelligence artificielle, des scientifiques ont découvert des événements climatiques extrêmes qui n’avaient jamais été détectés auparavant. Ces découvertes pourraient jouer un rôle clé dans la compréhension des tendances climatiques d’antan, actuelles et futures.

Quelles sont les limites des méthodes traditionnelles de prédiction climatique ?

Il y a plus de 30 000 stations météorologiques à travers le monde qui mesurent la température, les précipitations et d’autres indicateurs, souvent sur une base quotidienne.

Cela génère une quantité considérable de données que les climatologues doivent collecter et analyser. Cela permet d’établir les températures mondiales et régionales mensuelles et annuelles, qui alimentent souvent l’actualité.

Les méthodes classiques d’interpolation climatique se basent sur les données mesurées et sur la distance ou l’angle entre un point d’intérêt et une station météorologique voisine. Cette technique se distingue dans la manière de pondérer ces distances dans le calcul. Toutefois, au cours des dernières années, les approches utilisant l’IA ont surpassé ces méthodes traditionnelles.

Ce dernier procédé offre des solutions plus précises pour combler les lacunes dans les données climatiques et quantifier les incertitudes. La nouvelle technique Climate Reconstruction AI permet ainsi de venir à bout de ces problèmes.

CRAI ou Climate Reconstruction AI, une avancée révolutionnaire dans la reconstitution climatique ?

Baptisés CRAI (Climate Reconstruction AI), les modèles d’IA utilisés par Plésiat et ses collègue, ont été entraînés à partir des simulations historiques du projet CMIP6. Ils permettent de modéliser le climat passé, présent et futur.

Ces modèles ont été évalués à l’aide de techniques reconnues comme l’erreur quadratique moyenne et le coefficient de Spearman. Ils ont démontré par la suite une supériorité par rapport aux méthodes traditionnelles d’interpolation.

CRAI a notamment excellé dans la reconstitution de données extrêmes, comme les jours chauds ou froids et les nuits extrêmes. Par ailleurs, la technique a été appliquée avec succès à l’ensemble européen HadEX3, couvrant 80 indices climatiques sur la période 1901-2018.

Découvertes inédites grâce à l’intelligence artificielle

CRAI a permis de reconstituer des événements climatiques historiques auparavant inconnus, comme la vague de chaleur de 1911 et la vague de froid de 1929.

Autrefois connus uniquement à travers des récits anecdotiques, ces phénomènes émergent désormais grâce à cette méthode, malgré la rareté des données disponibles. L’équipe prévoit d’appliquer cette approche à d’autres régions du monde avec des données climatiques encore plus limitées.

« Notre approche basée sur l’IA offre une précision supérieure, surtout dans les zones à faibles données, et pourrait transformer notre compréhension des extrêmes climatiques et de leur évolution à long terme », conclut l’équipe.

