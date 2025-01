Le PDG d’OpenAI accusé de viol par sa soeur ! Qui est vraiment le parrain de l’IA ?

Je vous avoue, je m’attendais à tout de Sam Altman, le PDG d’OpenAI, mais ce qui suit me dépasse ! Ann Altman, sa sœur, l’accuse de violences sexuelles durant leur enfance.

Dans une plainte déposée devant un tribunal fédéral du Missouri, Ann Altman révèle que son frère a abusé d’elle sexuellement entre 1997 à 2006. Elle n’avait que trois ans, et Sam était un adolescent de 12 ans.

Ces accusations décrivent une décennie de traumatisme et de souffrance qui a laissé Ann dans une grave détresse émotionnelle, incapable de mener une vie normale.

Mais la famille est du côté du frère

En effet, la famille Altman a rejeté ces accusations, les qualifiant de « totalement infondées ». Elle les attribue aux problèmes de santé mentale dont Ann souffrirait depuis des années.

« Annie a tenu des propos profondément blessants et complètement faux au sujet de notre famille, et particulièrement de Sam », ont déclaré Sam, leur mère et leurs deux frères dans un communiqué publié par Sam sur X.

L’avocat d’Ann, Ryan J. Mahoney, a qualifié la réponse des Altman de tentative de « détourner l’attention du préjudice qu’ils ont causé ». affirme que sa cliente a longtemps souffert en silence.

Il a même rappelé que les abus sexuels peuvent engendrer des troubles mentaux graves, comme un stress post-traumatique, la dépression ou encore l’anxiété. Par contre, il rejette catégoriquement l’idée que les problèmes de santé mentale d’Ann pourraient être à l’origine de ses accusations.

Selon lui, il n’y a aucune preuve qui remet en question la véracité de ses déclarations.

Le procès qui secoue la Silicon Valley

Ce qu’il faut savoir c’est que les implications de cette affaire dépassent le cadre familial. Sam Altman, le PDG d’OpenAI, connu comme le « parrain de l’IA » pour son rôle dans la montée en puissance de ChatGPT, est désormais dans l’œil du cyclone médiatique.

Alors qu’il brille par ses avancées technologiques, ce scandale vient ternir son image et jeter une ombre sur ses réalisations.

Les Altman, dans un communiqué, a affirmé qu’Ann a, à plusieurs reprises, émis des accusations de complot contre divers membres de leur famille tout en sollicitant une aide financière.

Ils affirment même avoir tenté de la soutenir financièrement et médicalement, l’encourageant à suivre des traitements médicaux mais elle a refusé.

Face à cette plainte, la famille estime ne plus pouvoir rester silencieuse et choisit de s’exprimer publiquement. Et ce, bien que cela ravive des blessures profondes.

« Cette situation est une source de grande souffrance pour toute notre famille », indique leur déclaration. La famille, qui dit avoir gardé le silence lors de précédentes accusations similaires d’Ann, estime aujourd’hui n’avoir d’autre choix que de répondre à ces allégations devant la justice. »

Perso, je me demande si ça s’est vraiment passé comme Ann l’a déclaré, pourquoi est-ce qu’elle ne les a pas révélé plus tôt ? Pourquoi maintenant ?

Cependant, je tiens à préciser que sur cette affaire, je suis on ne peut plus neutre. Et vous, qu’est-ce que vous en pensez ?

