Le Voyage de Chihiro en film live : l’IA réalise le rêve des fans de Ghibli

L'union de l'intelligence artificielle et du cinéma a permis de concrétiser un rêve longtemps caressé par les fans de Studio Ghibli : voir « Le Voyage de Chihiro » en live-action.

« Le Voyage de Chihiro », réalisé par Hayao Miyazaki, est un joyau de l'animation. Et ce film, avec ses thèmes profonds et son animation époustouflante, transcende les genres. Les artisans de Ghibli ont créé une œuvre inégalée, où chaque scène est une œuvre d'art. De même, les fans rêvent de voir ce monde imaginaire prendre vie. Grâce à l'IA, ce rêve devient enfin possible.

Le Voyage de Chihiro : l'émerveillement réinventé par l'IA

Sur TikTok, @adhd_ai a déployé l'IA pour recréer « Le Voyage de Chihiro » en film live dans une vidéo captivante de 11 secondes. On y voit Chihiro (Rumi Hiiragi) interagir avec l'esprit Kohaku (Miyu Irino) dans des images saisissantes, et No-Face (Akio Nakamura) évoque parfaitement sa solitude légendaire. Cette vidéo brève mais puissante nous rappelle pourquoi nous aimons tant le film original.

Il est vrai que le style emblématique du Studio Ghibli inspire une multitude d'œuvres d'art créées par l'IA. Ces films, chéris globalement, encouragent continuellement des réinventions.

Or, Hayao Miyazaki reste distant vis-à-vis de l'IA générative. Il a déclaré : « Si vous voulez faire quelque chose de terrifiant, allez-y. Je n'intégrerais jamais cette technologie dans mes créations. Je pense que c'est une insulte à la vie. »

Miyazaki croit que l'animation doit émaner de l'expérience humaine, une nuance que l'intelligence artificielle, selon lui, ne peut saisir.

L'IA et l'émotion dans l'art

Les années s'écoulent, pourtant « Le Voyage de Chihiro » reste toujours aussi inspirant. Cette histoire a conquis le cœur de millions de spectateurs à travers le monde.

La production scénique de 2022 au Japon, maintenant disponible sur Max, montre que l'intérêt pour une expérience plus immersive de l'histoire est bien réel. Cette adaptation, selon les critiques, réussit à capturer l'esprit du film tout en apportant une nouvelle dimension à son récit.

Parallèlement, l'utilisation de l'IA dans l'art entraîne des opinions divergentes. Pour certains, cette technologie enrichit l'expérience. Pour d'autres, elle éloigne l'œuvre de son âme. Tout compte fait, ces avancées nous poussent à réfléchir sur notre relation avec l'art.

Après tout, qui aurait cru que l'IA et le théâtre se rejoindraient un jour pour réinventer un classique de Ghibli ?

