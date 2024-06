Et si Ghibli créait un anime Seigneur des Anneaux ? L’IA génère les 1ères images

Imaginez si Studio Ghibli décidait de créer un anime basé sur Le Seigneur des Anneaux. L'IA a déjà généré les premières images. Voici ce que cela donnerait.

En premier lieu, rappelons les bases du « Seigneur des Anneaux ». J.R.R. Tolkien a publié cette œuvre monumental en trois volumes, entre 1954 et 1955. Dans ce récit, Frodon Sacquet, un hobbit de la Terre du Milieu, doit détruire l'Anneau Unique.

Cet artefact, s'il tombe entre les mains de Sauron, permettrait au Seigneur des Ténèbres de régner en maître absolu. Frodon est soutenu par plusieurs compagnons : son ami Sam, les hobbits Meriadoc et Peregrin, le sage Gandalf, et Aragorn, l'héritier de rois.

D'autre part, Studio Ghibli, fondé par Hayao Miyazaki et Isao Takahata en 1985, est réputé pour ses films d'animation touchants et visuellement impressionnants. Du fait de leur capacité à captiver divers publics, leurs œuvres, comme « Mon voisin Totoro » de 1988, ont remporté des accolades internationales. Totoro, devenu le logo du studio, symbolise leur approche unique de l'animation.

Ghibli revisite le Seigneur des Anneaux…

Grâce à l'intelligence artificielle nommée « AI Dreams », nous pouvons voir ce que donnerait cette fusion. Elle a créé des versions Ghibli des personnages du Seigneur des Anneaux.

La première image dévoilée montre Frodon tenant et examinant l'Anneau Unique. Cette scène se déroule dans un environnement qui évoque clairement le style de Ghibli, plein de douceur et de merveille.

Ensuite, l'IA nous présente Legolas. Il est illustré avec la finesse et l'élégance propre à Ghibli, ce qui donne une nouvelle dimension à son personnage. Ces illustrations repensent les personnages familiers de Tolkien avec un charme inédit.

Gandalf, Aragorn et Galadriel à travers le prisme de Ghibli

Dans une autre illustration, Gandalf est aussi représenté dans une forêt verdoyante, typique des paysages de Ghibli. Cette image enrichit notre image du mage avec un contexte visuel féérique et mystique.

Suivant cette idée, Aragorn est montré dans une pose héroïque, brandissant son épée, dans un cadre qui reflète à la fois noblesse et nature.

Quant à Galadriel, elle apparaît plus envoûtante que jamais. D'autant plus que ses longs cheveux et l'aura qui l'entoure sont représentés avec une touche de magie et de mystère.

Au contraire, Sauron est dépeint avec une apparence intimidante et sombre, adaptée à son rôle de principal antagoniste.

Les créatures mythiques et leurs nouveaux visages

L'IA a également imaginé le Balrog, cette créature démoniaque, dans une forme terrifiante. Alors, le Balrog est représenté avec une intensité qui inspire à la fois la peur et l'admiration, tout en conservant les éléments artistiques de Ghibli.

En outre, Merry et Pippin sont illustrés avec un dynamisme et une joie qui enrichissent leur caractère, typique de l'approche Ghibli.

J'admire comment ces transformations me font voir autrement des visages que je pensais bien connaître. L'union de l'art et de la technologie offre de nouvelles façons captivantes de raconter des histoires. Tout comme le croisement Pokémon et Ghibli par MidJourney de KarlozDaughBoy, cette nouvelle version du Seigneur des Anneaux est remarquable. Chaque image, tout en restant fidèle à l'originale, l'embellit, me forçant à repenser les personnages et leurs contextes.

Le Seigneur des Anneaux par Studio Ghibli : génial ou non ? Donnez votre opinion !

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.