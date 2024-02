Un film Pokémon par Studio Ghibli ? L’IA imagine le crossover de vos rêves

Et si les deux plus grandes icônes de la culture japonaise unissaient leurs forces ? C’est ce qu’a imaginé l’intelligence artificielle, en mélangeant Pokémon avec le style emblématique du Studio Ghibli !

Lorsque vous entendez le mot « Japon », il est probable que plusieurs images vous viennent en tête. Les mangas comme Dragon Ball, Naruto ou One Piece, ou encore les jeux vidéo tels que Super Mario et Zelda.

Toutefois, si l’on devait choisir deux franchises qui mettent (presque) tout le monde d’accord, il s’agirait sans nul doute de Pokémon et Studio Ghibli.

Pokémon et Studio Ghibli, deux icônes de la culture pop japonaise

D’un côté, Pokémon, la licence de divertissement la plus lucrative de tous les temps, avec plus de 150 milliards de dollars générés depuis le tout premier jeu sorti sur Game Boy en 1996.

Entre jeux vidéo, dessins animés, films, cartes à collectionner, figurines et autres produits dérivés en tout genre : The Pokemon Company a créé un véritable empire qui prospère depuis près de 30 ans.

De l’autre côté, le Studio Ghibli, un studio d’animation fondé en 1985 à Tokyo et à qui l’on doit de nombreux dessins animés cultes comme Mon Voisin Totoro, Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoké, Porco Rosso ou encore Le Tombeau des Lucioles.

Toutefois, ces deux géants japonais du divertissement n’ont jamais collaboré. On ne peut qu’imaginer ce qu’aurait donné un film ou une saison du dessin animé Pokémon réalisé par Hayao Miyazaki…

Désormais, grâce à l’intelligence artificielle, il est néanmoins possible de laisser les réseaux de neurones se charger de marier les deux. C’est ce qu’ont fait plusieurs fans, pour ensuite partager le résultat sur les réseaux sociaux !

Pokémon x Ghibli via MidJourney par KarlozDaughBoy

On commence par cette collection créée par KarlozDaughBoy originaire de République Dominicaine, qui a su capturer le style de Miyazaki mêlant réalisme et fantastique. On imaginerait presque les personnages s’animer sur la toile d’une salle de cinéma !

MidJourney recrée la Forêt de Jade en version Ghibli

De son côté, un internaute surnommé smoley a utilisé l’IA MidJourney pour mélanger Pokémon et Ghibli et a partagé le fruit de ses travaux sur Reddit. On retrouve principalement les trois Pokémon de départ des versions rouge et bleue et ceux de la forêt de Jade. Mention spéciale à Salamèche sous la pluie !

Ce n’est pas vraiment du Ghibli, mais ça marche !

On termine ce tour d’horizon avec quatre images créées avec l’IA MidJourney par un certain Christopher Flares sur Facebook. Cette fois, le style est un peu différent même s’il avait utilisé le prompt « Pokémon by Studio Ghibli ». Néanmoins, le rendu est également très réussi.

Pour l’heure, l’IA permet uniquement de mélanger Pokémon et Ghibli à travers des images. Toutefois, avec l’arrivée de générateurs de vidéo comme OpenAI Sora, il sera très bientôt possible de créer des vidéos, voire même un film complet !

Et vous, quel est votre Pokémon favori dans le style Ghibli ?

