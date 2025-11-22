« Les Chromebook sont nuls pour le gaming » : non, ça c’est fini grâce à Nvidia

L’idée que le Chromebook ne sert qu’à taper des textes et aller sur le web ? C’est de l’histoire ancienne. Google et Nvidia viennent de signer un deal de fou pour tout changer. Préparez-vous à faire de votre petit laptop ChromeOS une vraie machine de cloud gaming.

Google veut absolument que le Chromebook soit la star de Noël 2025. Pour nous convaincre, l’entreprise s’est alliée à Nvidia, le roi des cartes graphiques. Ainsi, ce sera un an gratuit à GeForce Now, leur service de cloud gaming. Achetez donc un nouveau Chromebook après le 20 novembre 2025, et hop, vous aurez un Fast Pass d’un an vous est offert. C’est la solution parfaite pour oublier ce petit défaut des Chromebooks. Vous savez, le manque de puissance pour les gros jeux.

Le ticket VIP pour jouer sur Chromebook

Ce Fast Pass, c’est donc une formule spéciale rien que pour les Chromebooks. Et franchement, je trouve que ça bat largement l’offre gratuite habituelle de GeForce Now. L’énorme avantage, c’est que vous aurez un accès prioritaire aux serveurs de Nvidia. Vous n’aurez plus besoin d’attendre cinq ou dix minutes dans une file d’attente, vous lancez votre jeu direct. C’est parfait pour les sessions rapides. De plus, il n’y aura pas de pub, c’est le grand luxe.

Vous avez 10 heures de jeu par mois. Si vous n’utilisez pas tout, vous pouvez même monter à 15 heures le mois d’après. Côté technique, c’est du 1080p à 60 FPS, une qualité au top. Toutefois, on ne sait pas si ça donne accès aux super-serveurs 4080 ou 5080, mais ce Fast Pass vous ouvre la porte de plus de 2000 jeux (Steam, Epic, Xbox…).

GAMING JUST GOT REAL ON CHROMEBOOK! @NVIDIAGeForceNOW & @Google just dropped the "GeForce NOW Fast Pass" – exclusive, ad-free, and guaranteed NO WAITS with priority RTX servers! Get 1 YEAR FREE with new Chromebooks starting Nov 20. #CloudGaming #Chromebook #GeForceNOW #RTX pic.twitter.com/o8h8gu6l9B — Jheck Plays (@JheckPlays) November 21, 2025

Ce partenariat, c’est donc très stratégique pour Google. On ne peut pas s’empêcher de penser à ce que Stadia aurait dû être. Une offre bien ficelée, intégrée à fond dans l’écosystème Google. Mais avec Nvidia, c’est clair, le cloud gaming est la clé pour que le Chromebook devienne vraiment polyvalent.

Par contre, je me demande après les 12 mois gratuits, qu’est-ce qui se passe ? Je parie que Nvidia va lancer une offre Fast Pass officielle pour qu’on puisse continuer. Mais pour l’instant, le prix de cette suite reste un secret total.

