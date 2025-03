Les gens sont de plus en plus débiles : cette étude confirme votre impression

Vous avez cette impression étrange que les gens sont de plus en plus limités ? Que les conversations deviennent creuses, que la logique disparaît et que les erreurs de raisonnement explosent ? Vous n’êtes pas seul !

D’après plusieurs études, notre intelligence est en chute libre… Moins de réflexion, plus de distractions, une mémoire qui flanche. Alors, pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Qu’est-ce qui a changé dans notre manière de penser et d’apprendre ? On en parlera…

Des études qui confirment le déclin de l’intelligence chez les gens

La question est de savoir si ce sentiment est fondé ou exagéré. Or, plusieurs études scientifiques prouvent que les capacités cognitives des gens sont en baisse. Cela concerne aussi bien les adolescents que les adultes.

D’après une étude menée par l’Université du Michigan, les jeunes de 18 ans ont de plus en plus de mal à se concentrer. Ils peinent à rester attentifs sur une seule tâche et ont du mal à analyser des informations complexes.

En parallèle, le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) montre que les jeunes de 15 ans ont perdu des compétences essentielles en mathématiques, en lecture et en sciences.

On pourrait dire que la pandémie de COVID-19 a joué un rôle majeur. C’est vrai, mais c’est loin d’être la seule explication. Certes, les confinements ont perturbé l’éducation, mais le problème remonte à bien plus loin.

Dès 2010, les chercheurs avaient déjà constaté une baisse des capacités intellectuelles. Et depuis, la situation n’a fait qu’empirer.

Finalement, les résultats des tests montrent un recul dans plusieurs domaines. Moins de raisonnement logique, une difficulté croissante à résoudre des problèmes et une baisse générale des performances scolaires et professionnelles.

Les résultats récents de tests internationaux montrent que la capacité d’une personne moyenne à traiter l’information, à raisonner et à résoudre des problèmes nouveaux est en baisse depuis le milieu des années 2010.



En parallèle on constate une baisse rapide de la lecture. pic.twitter.com/lra25dognX ?ref_src=twsrc%5Etfw">March 16, 2025 ?ref_src=twsrc%5Etfw">March 16, 2025

Moins de lecture, plus de lacunes : un désastre pour le cerveau

Comme nous savons tous, la lecture est essentielle. Elle structure la pensée, améliore la mémoire et développe l’esprit critique. Malheureusement, elle perd du terrain de nos jours.

D’après le National Endowment for the Arts, en 2022, seulement 37,6 % des Américains ont lu un roman ou une nouvelle. En 2012, ils étaient encore 45,2 %.

À cela s’ajoute une baisse des compétences mathématiques. D’après l’OCDE, en 2023, 34 % des adultes américains ont obtenu les pires résultats en numératie. En 2022, ils étaient 29 %.

Autrement dit, de plus en plus de personnes ont du mal à manipuler des chiffres. Pourtant, savoir calculer est essentiel dans la vie de tous les jours : gérer un budget, comprendre des statistiques, faire des choix rationnels…

Mais je me demande, pourquoi les gens lisent-ils moins ? C’est tout le problème de l’ère numérique. Lorsque nous parlons d’intelligence en baisse, impossible d’ignorer l’impact des écrans.

En théorie, la technologie devrait nous aider à mieux apprendre. Mais en réalité, elle réduit notre capacité à réfléchir…

D’après le Financial Times, les écrans ralentissent l’apprentissage du langage chez les enfants. Ensuite, citons un autre problème : les réseaux sociaux. Ils nous inondent d’informations superficielles, créant l’illusion de la connaissance.

En parallèle, les vidéos courtes détruisent notre patience et notre concentration… On passe d’un contenu à l’autre sans jamais prendre le temps d’analyser.

De plus, il y a aussi l’intelligence artificielle et l’automatisation. Elles suscitent des inquiétudes chez les gens, car elles facilitent nos vies. Tout cela se fait sans qu’on ait à faire d’efforts.

Mais alors, que faire concrètement ? Avez-vous des solutions pour lutter contre cette baisse du niveau intellectuel ? Pensez-vous que c’est une fatalité ou que nous pouvons encore inverser la tendance ? Partagez votre avis en commentaire !

