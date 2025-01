Les temps forts du CES 2025 avec BFM Business

BFM Business et Tech & Co, partenaires officiels du CES 2025, s’installent à Las Vegas pour vous faire vivre le plus grand salon mondial de la technologie. Du 7 au 14 janvier, un dispositif inédit délocalise les émissions phares pour explorer les avancées en électronique grand public, mobilité et industrie. Les émissions spéciales mettront en avant les innovations qui façonneront le futur. Suivez en direct, en replay ou sur l’application pour ne rien manquer des temps forts de cet événement incontournable.

Une immersion au cœur du CES

Le CES 2025 a démarré et je ne pourrais pas manquer l’un des événements technologiques les plus attendus. Cette année, BFM Business et Tech & Co s’installent à Las Vegas pour couvrir, en direct, toutes les innovations majeures. Du 7 au 14 janvier, ces médias partenaires officiels promettent de décrypter les tendances et les technologies qui redéfiniront notre quotidien.

De l’électronique grand public aux véhicules autonomes, en passant par les révolutions industrielles, tout est sur la table. François Sorel, Anthony Morel et Frédéric Simottel sont aux manettes pour nous plonger dans cet univers fascinant.

Des émissions phares au rendez-vous

Ce qui me plaît dans cette couverture, c’est la diversité des rendez-vous proposés. Chaque jour, des émissions phares comme Culture IA ou Tech & Co capturent les moments forts du salon. Anthony Morel nous accompagne dans Good Morning Business pour décrypter les innovations en intelligence artificielle. De son côté, François Sorel présente Tech & Co à 20h avec des invités exclusifs.

D’autres émissions inédites complètent ce dispositif. Tech&Co Business explore les impacts économiques des innovations, tandis que De quoi j’me Mail nous plonge dans le quotidien des nouvelles technologies. Les gamers trouveront leur bonheur avec Multijoueurs, et En route pour demain se penche sur la mobilité de demain.

Une soirée spéciale pour conclure en beauté

Ce qui me rend impatient, c’est la soirée spéciale prévue le mardi 14 janvier. Une édition inédite de Tech & Co compilera les meilleures innovations et temps forts du CES 2025. Je m’attends à un concentré de découvertes et de surprises. Pour ceux qui n’ont pas pu suivre en direct, pas de panique. Le contenu est accessible sur l’application, le site et les réseaux sociaux de BFM Business, et en replay sur RMC BFM PLAY. Vous pouvez donc vivre cette aventure technologique à votre rythme.

Avec cette couverture exceptionnelle, BFM Business et Tech & Co montrent qu’ils ne se contentent pas d’observer les tendances, mais les explorent au plus près. Si, comme moi, vous êtes curieux des technologies qui façonnent notre avenir, ce dispositif vaut le détour. Le CES 2025 ne fait que commencer, et je suis déjà captivée par ce qu’il promet.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

