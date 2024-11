L’IA risque de faire augmenter votre facture d’électricité de 70% ! Voici pourquoi

Ce nouveau rapport nous montre à quel point l’intelligence artificielle pourrait nous coûter cher. Découvrez ici tous les détails !

L’utilisation de l’IA demande une importante quantité de données, ainsi, avec l’essor de cette technologie, les acteurs dans le domaine ont construit de plus en plus de centres de données à travers le pays. Ces centres de données requièrent aussi pas mal d’énergie pour fonctionner, ce qui signifie qu’ils pourraient bientôt avoir besoin de plus d’énergie que ce qui est disponible sur le réseau.

Une demande énergétique de l’IA pouvant engendrer de nombreuses conséquences

Si l’IA commence à avoir un besoin énergétique qui dépasse l’offre de l’électricité, les conséquences pour les Américains pourraient être terribles.

En effet, cela pourrait provoquer des coupures de courant plus accrues et de faire augmenter les coûts énergétiques.

D’ailleurs, dans 5 ans, les factures d’électricité des consommateurs et des petites entreprises pourraient augmenter jusqu’à 70 %.

Pourquoi ? Selon le rapport de la Jack Kemp Foundation, un groupe de réflexion de Washington, DC créé par l’ancien représentant républicain Jack Kemp, la forte demande énergétique des centres de données de l’IA est la principale raison.

Un phénomène qui touche particulièrement les habitants de la Virginie

Ike Brannon, coauteur de l’étude et chercheur principal à la Fondation Jack Kemp affirme que cette augmentation touchera en premier les consommateurs. En effet, ce phénomène est déjà en train de se produire dans le nord de la Virginie.

Rappelons que c’est l’endroit où l’on peut compter actuellement la plus forte concentration de centres de données au monde. Dans cet État, les centres de données pourraient consommer presque 50 % de l’électricité totale de l’État d’ici 2030.

L’essor de ces centres dans le nord de la Virginie, sous l’ardeur du gouvernement fédéral et des agences de sécurité nationale, engendre déjà la hausse des prix des services publics. « Nous n’avons pas vraiment augmenté l’offre [d’énergie] ici, mais la demande augmente », explique Brannon.

Dans les zones de l’État défavorisées par la société de services publics Dominion Energy, un indicateur de prix pour les pics de demande en 2025 a augmenté de 29 à 444 dollars par mégawatt-jour.

Un phénomène que l’on peut toujours stopper….

Pour éviter l’augmentation des prix de l’électricité, Brannon pense qu’il est crucial de trouver des moyens permettant d’augmenter l’approvisionnement en énergie.

Pour ce faire, il propose de construire de nouvelles centrales électriques ou de nouvelles lignes de transmission. En l’absence de ces moyens, il explique que la seule manière de répondre à la demande est d’augmenter les prix.

De manière générale, la demande d’électricité s’accroît en quelques heures seulement. À titre d’exemple, quand les gens rentrent du travail et allument leurs lumières et leur télévision.

« Mais comme la demande de l’IA est constante (ces centres de données fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la demande ne s’arrête pas), les pics et les creux que l’on observe normalement sur 24 heures d’une journée sont de plus en plus étroits », explique-t-il. « La capacité du système diminue tout simplement. »

Qu’en pensez-vous ? Ces centres de données risquent-ils réellement de nous priver d’électricité ? Dites-nous votre avis dans les commentaires !

