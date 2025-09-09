Loi Chat Control : l’UE veut lire vos messages WhatsApp ! Signez pour dire non

450 millions d’Européens bientôt espionnés dans leurs conversations WhatsApp, Signal, Messenger ou Gmail ? C’est le scénario que prépare Bruxelles avec la loi dite Chat Control. Le but est soi-disant de lutter contre la pédopornographie. La réalité ? Un système de surveillance de masse qui menace le chiffrement, génère des milliers de faux positifs et piétine les droits fondamentaux. Appel à mobilisation !

Imaginez un facteur qui ouvre chaque enveloppe de votre boîte aux lettres, lit son contenu, puis la recolle avant de la livrer. Voilà exactement ce que veut imposer Chat Control : un scanning directement sur votre appareil avant chiffrement.

Avec cette approche, l’end-to-end encryption (votre protection la plus sûre) devient inutile, et la brèche est grande ouverte pour les cybercriminels… comme pour les États autoritaires.

Près de 400 chercheurs alertent déjà : « de tels mécanismes représentent un point de vulnérabilité unique, c’est-à-dire une porte d’entrée idéale pour des logiciels malveillants. »

Open letter signed by more than 500 researchers, once again explaining that #ChatControl is both harmful and ineffective.

Même le Conseil juridique de l’UE reconnaît que la mesure viole les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux. Ce qui ne l’arrête pas pour autant.

99 375 faux positifs en 2024 ? Sérieusement ?

Chez les policiers allemands, c’est déjà le festival des alertes fantômes : 99 375 signalements erronés en 2024, avant même la mise en place du nouveau système.

En Irlande, à peine 20,3 % des signalements concernaient du contenu pédopornographique, contre 11,2 % de faux positifs.

Et ce n’est qu’un début : la Commission européenne prévoit une hausse de 354 % des signalements une fois Chat Control généralisé ! Autrement dit, la justice croulera sous les fausses alertes, pendant que les vrais criminels passeront entre les mailles du filet.

EDRi et 81 organisations tirent la sonnette d’alarme : « cette loi proposée est sans précédent : elle pourrait contraindre les entreprises à scanner toutes les communications numériques privées, pour le compte des gouvernements, et en permanence. »

500 chercheurs crient au fou

Une armée de cryptographes, chercheurs en cybersécurité et experts en droit numérique — près de 500 signataires, issus de 34 pays — ont publié une lettre ouverte.

Leur verdict : cette technologie n’est pas fiable, elle affaiblit le chiffrement et elle ouvre la porte au fonction creep, c’est-à-dire à un usage détourné bien au-delà de la lutte contre la pédopornographie.

Parmi eux, des figures mondialement reconnues comme Bart Preneel (KU Leuven) ou des experts de Johns Hopkins et de l’ETH Zurich. Bref : le gotha scientifique dit non.

Et la démocratie dans tout ça ? Aïe…

Officiellement, Chat Control est vendu comme une mesure de protection des enfants. Dans les faits, il s’agit d’un dispositif qui place chaque citoyen européen sous suspicion permanente.

Quatre pays (Autriche, Pays-Bas, Pologne, Tchéquie) s’y opposent déjà frontalement. Quinze États soutiennent la version danoise du projet. Sept restent indécis. Autant dire que le rapport de force peut encore basculer… mais pas sans une mobilisation massive des citoyens.

Depuis Strasbourg, certains eurodéputés dénoncent : « l’affaiblissement obligatoire du chiffrement de bout en bout créerait des failles exploitables par des cybercriminels, des États rivaux ou des organisations terroristes… »

Signez avant qu’il ne soit trop tard

Le calendrier est serré : 12 septembre 2025, négociations finales à Bruxelles. Puis 14 octobre 2025, réunion des ministres de la Justice pour un vote décisif.

Si vous tenez à vos messages privés, c’est maintenant ou jamais.Refuser Chat Control, ce n’est pas fermer les yeux sur un fléau bien réel. C’est refuser de sacrifier toute la communication privée en Europe sur l’autel d’une solution inefficace et dangereuse. Alors signez la pétition CitizenGO à cette adresse !

