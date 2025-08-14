Chat Control : l’UE va scanner tous vos messages WhatsApp, Signal, Telegram

Avec Chat Control, vos conversations privées ne le seront plus aux yeux de l’UE. Avant même d’atteindre vos destinataires, vos messages pourraient être scrutés. Pratique pour la sécurité ou inquiétant ?

L’UE est à nouveau intéressée par Chat Control pour mettre les yeux sur tous vos messages sur WhatsApp, Signal et Telegram. Rien ne sera caché. Pas même vos discussions les plus intimes. Évidemment, ce n’est pas pour le plaisir. Les pays membres assurent que c’est pour la sécurité.

Mais est-ce vraiment ce qui va se passer ? Franchement, personne ne le sait. Moi, je ne peux pas m’empêcher de me demander. Est-ce qu’on est en train de sacrifier notre vie privée pour un vague sentiment de protection ? Les inquiétudes fusent de partout, et ça sent le débat chaud bouillant à venir.

Chat Control relancé, l’UE y revient

Vous vous souvenez de Chat Control ? Ce projet n’est pas nouveau. Il a été proposé pour la première fois en mai 2022. Mais il n’avait pas réussi à convaincre le Conseil de l’UE. Aujourd’hui, il refait surface et commence à faire du bruit.

C’est le Danemark qui a remis le projet au centre des priorités, avec l’idée de pousser un vote dès octobre. L’idée est de vérifier ce que les utilisateurs envoient sur leurs plateformes. Oui, absolument tout dont les messages privés, les photos et les vidéos. Même vos discussions avec votre meilleur ami que vous avez l’habitude d’effacer. Rien ne serait à l’abri.

Alors, à quoi sert vraiment ce fameux Chat Control qui captive l’attention de l’UE ? Le but est de traquer les contenus pédopornographiques. Comment ? En imposant à toutes les messageries un système de surveillance automatisée.

La technique utilisée est le « client-side scanning ». Celle capable d’analyser chaque photo et chaque mot avant même que vous appuyiez sur « envoyer ». Le projet a désormais le soutien de nombreux pays membres, dont la France, l’Allemagne et l’Espagne. Selon les dernières informations, 19 pays sur 27 seraient favorables au texte.

Ce projet est-il vraiment rassurant ?

Beaucoup se posent cette question. Oui tout le monde n’est pas aussi enthousiaste que l’UE au sujet de Chat Control. Au contraire, certains parlent même d’une bascule historique dans notre vie privée.

Les experts en cybersécurité alertent que ce système pourrait créer de vraies failles dans nos messageries. D’autant que les vrais criminels savent déjà comment exploiter ce genre de données. En plus, les outils automatiques sont loin d’être fiables. Oui, ils peuvent faire des erreurs et en commettent souvent.

Un rapport interne du Conseil de l’UE, révélé en mars 2025, juge la mesure disproportionnée et doute de son efficacité réelle. Concrètement ? Des contenus totalement innocents peuvent être signalés comme suspects.

Bref, beaucoup estiment que le projet est exagéré par rapport au problème qu’il veut résoudre. Même avec un objectif louable, cette mesure pose des problèmes de sécurité, d’efficacité et de respect de la vie privée.

Certains pensent qu’elle pourrait créer plus de problèmes qu’elle n’en résout. Alors, au final, faut-il vraiment tout surveiller pour trouver les vrais criminels ? La question reste entière.

