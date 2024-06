Des solutions de streaming avancées et optimisées pour la diffusion des médias

MainStreaming, société de diffusion « media intelligent », annonce un partenariat stratégique avec Fincons Group. Fincons est une société internationale de conseil en informatique et d'intégration de systèmes. Elle compte plus de 2 800 collaborateurs en Europe, aux États-Unis et en Inde.

Ce partenariat repose sur la forte position de Fincons sur le marché et son expertise technique en solutions cloud. Fincons dispose également d'une vaste base de clients internationaux dans les médias. Son expertise s'étend sur le réseau Edge Video Delivery Network de MainStreaming.

La technologie Video Edge de MainStreaming

La technologie Video Edge de MainStreaming optimise la diffusion de flux en direct et de vidéos à la demande à grande échelle. Cette plateforme intègre des applications d'Edge Computing, telles que le tatouage, l'apprentissage automatique et la tokenisation. Ces technologies améliorent la personnalisation du spectateur et luttent contre le piratage.

Établi en 2016, MainStreaming a conçu son réseau propriétaire Edge Video Delivery Network. Ce réseau est utilisé par des acteurs majeurs du streaming, comme DAZN, Sky et Rai. Ils font confiance à MainStreaming pour répondre à leurs besoins en matière de streaming.

Une collaboration renforcée

Antonio Corrado, PDG de MainStreaming, exprime son enthousiasme. « Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Fincons. Cette société travaille sur des projets de diffusion de médias avancés. Notre accord soutient notre mission de révolutionner l'expérience du streaming. Ensemble, nous améliorons les normes de streaming pour les grandes entreprises médiatiques. »

Expertise de Fincons Group

Fincons combine plusieurs décennies de projets avec des sociétés de radiodiffusion et d'édition de premier plan. Ils disposent de partenariats stratégiques et de plus de 400 professionnels dans le secteur des médias. Leur expertise en fait un partenaire idéal pour intégrer les services de MainStreaming chez les clients.

Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de MainStreaming de collaborer avec les leaders du secteur. L'objectif est d'améliorer l'offre de services et d'étendre la portée du marché. Les connaissances et l'innovation de Fincons garantissent une diffusion et une qualité optimales.

Fincons Group and MainStreaming

Amélioration des expériences de diffusion

Alberto Niero, directeur général de Global BU Media chez Fincons Group, partage sa satisfaction. « Nous sommes ravis de renforcer notre collaboration avec MainStreaming. Ce partenariat accroît une relation de longue date. Nous offrons des solutions de diffusion de médias avancées, améliorant ainsi leur capacité à fournir des expériences optimisées. »

Le partenariat entre MainStreaming et Fincons marque une étape importante dans l'évolution de la diffusion des médias. Grâce à leur expertise combinée et à leurs technologies avancées, ces entreprises offrent des solutions de streaming de haute qualité. Leur collaboration renforce leur position sur le marché et promet de transformer l'expérience des utilisateurs de contenu en ligne.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.