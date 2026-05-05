Quelles sont les meilleures alternatives à WeTransfer en 2026 ?

Smash, la meilleure alternative à WeTransfer en 2026

On aime Aucune limite de taille

Interface claire, prise en main rapide On aime moins File d’attente après 2 Go

Options avancées réservées aux abonnés

Smash La meilleure alternative à WeTransfer en 2026 Visiter le site

Smash est un service français qui facilite le transfert de contenus volumineux sans limite de taille. Aujourd’hui, la plateforme rassemble 8 millions d’utilisateurs et 30 000 clients professionnels. Mais ce n’est pas tout ! Smash affiche un score de 4,9 sur 5 sur Trustpilot, basé sur plus de 30 000 avis vérifiés. C’est un résultat rare dans ce secteur. La plateforme se classe même numéro un mondial dans sa catégorie sur ce site. Notre équipe lui attribue une note de 9,5/10 après plusieurs tests concrets.

Côté utilisation, aucun compte n’est requis pour un usage gratuit. Toutefois, un code de vérification à six chiffres est envoyé par mail afin de sécuriser chaque transfert. Vous pouvez ensuite choisir entre deux modes d’envoi : par mail ou via un lien de téléchargement, selon votre besoin. D’ailleurs, la version gratuite permet un nombre illimité de transferts chaque mois, ce qui représente un avantage souvent sous-estimé.

Ceci dit, un point mérite votre attention. Au-delà de 2 Go, les fichiers passent en file d’attente avec la version gratuite. Ce fonctionnement ne bloque pas l’envoi, mais il peut ralentir le traitement. Par ailleurs, Smash précise que les fichiers envoyés ne servent pas à entraîner des modèles d’intelligence artificielle. Cet engagement renforce la confiance, surtout pour des contenus sensibles.

Les fonctionnalités avancées

Vous voulez garder le contrôle sur vos envois ? Avec Smash, vous avez la possibilité d’ajouter un mot de passe, de choisir une date d’expiration et de suivre les téléchargements. Vous pouvez aussi personnaliser l’interface avec votre logo et un visuel adapté, pour que chaque envoi soit cohérent avec votre image. Par défaut, un aperçu des fichiers s’affiche avant téléchargement. Vous préférez le désactiver ? C’est possible en quelques secondes.

Ce qui fait vraiment la différence au quotidien, c’est le lien de dépôt. Vous créez un lien unique, puis vos contacts envoient leurs fichiers au même endroit. Une agence peut ainsi centraliser les contenus de ses clients, un recruteur regrouper les candidatures, ou encore un événement permettre à tous les participants de déposer leurs fichiers au même endroit. La gestion des accès apporte aussi un vrai confort. Il est possible d’ajouter un membre avec des droits complets selon son rôle, d’inviter un contact avec un accès limité ou encore de créer des groupes pour envoyer des fichiers à plusieurs personnes en une seule fois.

Stockage et sécurité des données chez Smash

Smash s’appuie sur l’infrastructure d’Amazon Web Services (AWS), notamment via le service S3, reconnu pour sa stabilité et utilisé par de nombreuses plateformes à grande échelle. Les données sont réparties sur 9 serveurs stratégiquement implantés dans le monde, avec une présence en France. Vos fichiers sont automatiquement dirigés vers le serveur le plus proche, ce qui accélère les transferts et répond aux exigences de souveraineté des données pour les entreprises françaises.

Côté protection, les fichiers sont enregistrés avec un chiffrement AES 256 bits, et les échanges sont sécurisés via SSL/TLS pendant le transfert. Une protection antivirus est également intégrée au processus d’envoi. Pendant ce temps, l’équipe technique effectue des tests réguliers pour identifier d’éventuelles failles et renforcer la sécurité globale. Autre point rassurant : dès que la date d’expiration arrive, les fichiers sont supprimés automatiquement des serveurs.

Test de vitesse et expérience en conditions réelles

Les résultats parlent d’eux-mêmes. Avec une connexion fibre classique, un fichier de 1 Go a été transféré en seulement 2 minutes. Les vitesses d’upload et de download sont fluides, sans latence visible pendant les tests. De plus, vous pouvez prévisualiser les fichiers avant de les récupérer, ce qui évite de télécharger des éléments inutiles. Sur mobile, cet avantage prend toute sa valeur : il est possible de consulter le contenu directement, sans téléchargement préalable. Il procure donc un gain de temps réel, notamment sur des connexions mobiles limitées.

Tarifs et formules disponibles

Smash propose plusieurs formules selon votre usage. L’option gratuite donne accès à l’essentiel avec un nombre illimité de transferts par mois. Vos fichiers sont disponibles pendant 7 jours, mais la personnalisation n’est pas incluse. Cela suffit pour un usage simple et rapide.

L’offre Pro démarre à 4,61 € avec le code promo lebigdata, soit 54 % de remise, avec des transferts prioritaires allant jusqu’à 250 Go. La durée de disponibilité passe à 30 jours, avec un suivi des téléchargements, un historique détaillé et des options de personnalisation complètes (logo, fond, message). Un plugin Outlook est également mis à votre disposition pour intégrer Smash directement dans votre messagerie professionnelle.

Pour un usage en équipe, la formule Team est disponible à 11,2 € par mois avec le code promo lebigdata. Elle reprend les fonctionnalités de la version Pro avec une capacité étendue jusqu’à 1 To par envoi et une gestion centralisée des utilisateurs.

Enfin, l’offre Enterprise s’adresse aux structures plus importantes avec un tarif sur mesure. Elle inclut des transferts illimités, une authentification unique (SSO) et la configuration d’un domaine personnalisé pour une intégration en marque blanche complète. Avec le code promo lebigdata, 1 mois vous est offert pour toute souscription sur 1 ou 2 ans, et jusqu’à 54 % de remise sur l’offre Pro et Team. Donc, autant en profiter dès maintenant !

Caractéristiques techniques