Vous cherchez une plateforme fiable et rapide pour le transfert de fichiers volumineux ? Voici notre sélection des meilleures alternatives à WeTransfer en 2026.
Smash est le meilleur service de transfert de fichiers volumineux grâce à l’absence de limite de taille, une interface simple, des options avancées et une grande flexibilité pour des usages professionnels exigeants.
WeTransfer s’est longtemps imposé comme une référence pour envoyer des fichiers lourds rapidement. Son interface claire séduit dès la première utilisation : vous ajoutez un fichier, vous partagez un lien, tout fonctionne sans difficulté. Cette simplicité explique son adoption massive dans les milieux créatifs et professionnels.
Mais le contexte a évolué ces derniers mois. Entre son rachat récent, l’évolution de ses offres et de sa politique tarifaire, ainsi que la polémique de l’été dernier autour de l’utilisation des fichiers pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle, de nombreux utilisateurs s’interrogent désormais sur l’usage de leurs données et sur la pérennité du service tel qu’ils l’ont connu.
À cela s’ajoutent certaines limites persistantes. La version gratuite fixe une taille maximale de 3 Go par envoi, avec un nombre de transferts mensuels limité. Le niveau de contrôle sur la sécurité reste également restreint pour des usages sensibles. Ces éléments poussent de plus en plus d’utilisateurs à explorer d’autres solutions. Vous allez voir qu’il est possible de gagner en confort, en liberté et en contrôle avec des alternatives mieux adaptées à vos besoins.
Le top 3 de la rédaction – May 2026
Smash, la meilleure alternative à WeTransfer en 2026
Smash est un service français qui facilite le transfert de contenus volumineux sans limite de taille. Aujourd’hui, la plateforme rassemble 8 millions d’utilisateurs et 30 000 clients professionnels. Mais ce n’est pas tout ! Smash affiche un score de 4,9 sur 5 sur Trustpilot, basé sur plus de 30 000 avis vérifiés. C’est un résultat rare dans ce secteur. La plateforme se classe même numéro un mondial dans sa catégorie sur ce site. Notre équipe lui attribue une note de 9,5/10 après plusieurs tests concrets.
Côté utilisation, aucun compte n’est requis pour un usage gratuit. Toutefois, un code de vérification à six chiffres est envoyé par mail afin de sécuriser chaque transfert. Vous pouvez ensuite choisir entre deux modes d’envoi : par mail ou via un lien de téléchargement, selon votre besoin. D’ailleurs, la version gratuite permet un nombre illimité de transferts chaque mois, ce qui représente un avantage souvent sous-estimé.
Ceci dit, un point mérite votre attention. Au-delà de 2 Go, les fichiers passent en file d’attente avec la version gratuite. Ce fonctionnement ne bloque pas l’envoi, mais il peut ralentir le traitement. Par ailleurs, Smash précise que les fichiers envoyés ne servent pas à entraîner des modèles d’intelligence artificielle. Cet engagement renforce la confiance, surtout pour des contenus sensibles.
Les fonctionnalités avancées
Vous voulez garder le contrôle sur vos envois ? Avec Smash, vous avez la possibilité d’ajouter un mot de passe, de choisir une date d’expiration et de suivre les téléchargements. Vous pouvez aussi personnaliser l’interface avec votre logo et un visuel adapté, pour que chaque envoi soit cohérent avec votre image. Par défaut, un aperçu des fichiers s’affiche avant téléchargement. Vous préférez le désactiver ? C’est possible en quelques secondes.
Ce qui fait vraiment la différence au quotidien, c’est le lien de dépôt. Vous créez un lien unique, puis vos contacts envoient leurs fichiers au même endroit. Une agence peut ainsi centraliser les contenus de ses clients, un recruteur regrouper les candidatures, ou encore un événement permettre à tous les participants de déposer leurs fichiers au même endroit. La gestion des accès apporte aussi un vrai confort. Il est possible d’ajouter un membre avec des droits complets selon son rôle, d’inviter un contact avec un accès limité ou encore de créer des groupes pour envoyer des fichiers à plusieurs personnes en une seule fois.
Stockage et sécurité des données chez Smash
Smash s’appuie sur l’infrastructure d’Amazon Web Services (AWS), notamment via le service S3, reconnu pour sa stabilité et utilisé par de nombreuses plateformes à grande échelle. Les données sont réparties sur 9 serveurs stratégiquement implantés dans le monde, avec une présence en France. Vos fichiers sont automatiquement dirigés vers le serveur le plus proche, ce qui accélère les transferts et répond aux exigences de souveraineté des données pour les entreprises françaises.
Côté protection, les fichiers sont enregistrés avec un chiffrement AES 256 bits, et les échanges sont sécurisés via SSL/TLS pendant le transfert. Une protection antivirus est également intégrée au processus d’envoi. Pendant ce temps, l’équipe technique effectue des tests réguliers pour identifier d’éventuelles failles et renforcer la sécurité globale. Autre point rassurant : dès que la date d’expiration arrive, les fichiers sont supprimés automatiquement des serveurs.
Test de vitesse et expérience en conditions réelles
Les résultats parlent d’eux-mêmes. Avec une connexion fibre classique, un fichier de 1 Go a été transféré en seulement 2 minutes. Les vitesses d’upload et de download sont fluides, sans latence visible pendant les tests. De plus, vous pouvez prévisualiser les fichiers avant de les récupérer, ce qui évite de télécharger des éléments inutiles. Sur mobile, cet avantage prend toute sa valeur : il est possible de consulter le contenu directement, sans téléchargement préalable. Il procure donc un gain de temps réel, notamment sur des connexions mobiles limitées.
Tarifs et formules disponibles
Smash propose plusieurs formules selon votre usage. L’option gratuite donne accès à l’essentiel avec un nombre illimité de transferts par mois. Vos fichiers sont disponibles pendant 7 jours, mais la personnalisation n’est pas incluse. Cela suffit pour un usage simple et rapide.
L’offre Pro démarre à 4,61 € avec le code promo lebigdata, soit 54 % de remise, avec des transferts prioritaires allant jusqu’à 250 Go. La durée de disponibilité passe à 30 jours, avec un suivi des téléchargements, un historique détaillé et des options de personnalisation complètes (logo, fond, message). Un plugin Outlook est également mis à votre disposition pour intégrer Smash directement dans votre messagerie professionnelle.
Pour un usage en équipe, la formule Team est disponible à 11,2 € par mois avec le code promo lebigdata. Elle reprend les fonctionnalités de la version Pro avec une capacité étendue jusqu’à 1 To par envoi et une gestion centralisée des utilisateurs.
Enfin, l’offre Enterprise s’adresse aux structures plus importantes avec un tarif sur mesure. Elle inclut des transferts illimités, une authentification unique (SSO) et la configuration d’un domaine personnalisé pour une intégration en marque blanche complète. Avec le code promo lebigdata, 1 mois vous est offert pour toute souscription sur 1 ou 2 ans, et jusqu’à 54 % de remise sur l’offre Pro et Team. Donc, autant en profiter dès maintenant !Caractéristiques techniques
TransferNow, une alternative à Wetransfer parfaite pour maîtriser chaque envoi
Vous voulez garder la main sur chaque envoi ? TransferNow mise sur la précision. Dès la version gratuite, vous pouvez envoyer jusqu’à 5 Go vers plusieurs destinataires avec une durée limitée à 7 jours. Chaque transfert peut être protégé par mot de passe.
Mais ce qui ressort vraiment, c’est la montée en puissance avec les offres payantes. Le plafond passe à 250 Go par envoi avec un espace de stockage dédié. Vous conservez vos fichiers jusqu’à 365 jours. Cela change complètement l’usage sur le long terme. Vous accédez aussi à un suivi détaillé, un historique complet et des rapports exploitables.
Besoin d’aller plus loin en équipe ? La formule dédiée permet de gérer plusieurs utilisateurs avec un espace partagé. Vous centralisez les accès, vous structurez les échanges et vous organisez les envois sans perte de temps. L’ajout d’un widget sur votre site ou d’un lien de dépôt facilite aussi la réception de fichiers depuis vos clients.
Enfin, la sécurité est bien encadrée. Les données sont protégées avec un chiffrement SSL TLS et AES 256 bits. Une analyse antivirus s’ajoute au processus. Vous choisissez même la localisation du stockage et activez une authentification renforcée. Dans ce comparatif des meilleures alternatives à WeTransfer en 2026, TransferNow se distingue surtout par la maîtrise qu’il vous laisse sur chaque transfert.Caractéristiques techniques
SwissTransfer, une des meilleures alternatives à WeTransfer en 2026 pour envoyer des données de 50 Go sans inscription
Vous avez déjà bloqué sur une limite trop basse ? SwissTransfer change la donne avec un seuil bien plus élevé. Vous envoyez jusqu’à 50 Go en une seule fois, sans créer de compte. Ce volume couvre facilement des vidéos longues, des projets créatifs ou des archives complètes.
Avant de lancer l’envoi, vous ajustez plusieurs paramètres. Vous choisissez la durée de disponibilité, vous limitez le nombre de téléchargements et vous ajoutez un mot de passe si nécessaire. Le partage passe par lien, email ou même Slack.
Vous pouvez effectuer jusqu’à 500 transferts par jour. En revanche, aucun espace de stockage n’est prévu pour conserver vos fichiers sur la durée. L’outil se concentre uniquement sur l’envoi.
Côté infrastructure, les données sont hébergées en Suisse via Infomaniak. Ce choix garantit un cadre strict en matière de confidentialité. Les échanges sont chiffrés pendant le transfert, mais il n’y a pas de protection de bout en bout.Caractéristiques techniques
SendAnywhere, un outil intéressant pour des échanges instantanés
Vous avez besoin d’envoyer un fichier sans passer par un stockage en ligne ? SendAnywhere adopte une logique différente. Ici, le transfert se fait directement entre appareils grâce à un code temporaire à 6 chiffres.
Deux usages se distinguent. Le premier fonctionne en direct avec un volume pouvant atteindre 50 Go, à condition que les deux appareils soient connectés en même temps. Le second repose sur un lien de partage plus classique, avec une limite de 10 Go et une disponibilité courte de 48 heures. Ce format convient surtout à des échanges rapides, sans besoin de conservation.
Vous voulez plus de souplesse ? Les formules payantes élargissent les capacités. L’offre Lite, autour de 5,50 € par mois, autorise des envois jusqu’à 20 Go avec un quota mensuel de 200 Go. La version Standard, proche de 9 €, monte à 30 Go par transfert et 500 Go par mois. Vous supprimez aussi les publicités et vous accédez à des options de personnalisation et de contrôle.
Côté technique, le service s’appuie sur un chiffrement AES 256 bits pour sécuriser les données. Il fonctionne sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS.Caractéristiques techniques
ToffeeShare, une des meilleures alternatives à WeTransfer pour un transfert sans serveur en 2026
Sur ToffeeShare, le transfert se fait directement entre deux appareils grâce à une connexion peer to peer. Aucun stockage intermédiaire, aucune trace laissée en ligne. Vos données restent entre vous et le destinataire.
Ce qui surprend immédiatement ? L’absence totale de limite de taille. Vous partagez des fichiers volumineux sans contrainte technique liée à un service distant. Cette liberté repose sur la technologie WebRTC, qui établit une connexion directe entre les navigateurs.
Côté confidentialité, les fichiers sont chiffrés de bout en bout avec un protocole DTLS. Autrement dit, seul le destinataire peut accéder au contenu. Dès que vous fermez l’onglet, le transfert s’arrête et les fichiers ne sont plus accessibles.
Mais ce fonctionnement implique certaines conditions. Les deux appareils doivent rester connectés pendant toute la durée du transfert. La vitesse dépend directement de la qualité des connexions.Caractéristiques techniques
TransferXL, un service rapide avec des réglages avancés pour des transferts maîtrisés
TransferXL se distingue par une approche orientée performance et contrôle. L’interface donne accès immédiatement à l’envoi de fichiers, sans passer par une création de compte. Le système de glisser-déposer simplifie la prise en main, avec deux options de diffusion : lien sécurisé ou envoi direct par e-mail selon le contexte.
Dans sa version gratuite, la plateforme autorise des transferts jusqu’à 5 Go par opération, avec une limite quotidienne de 10 Go. Vous pouvez effectuer plusieurs envois dans la journée, dans une limite définie, avec des fichiers accessibles pendant une semaine. Le chiffrement de bout en bout est activé dès l’envoi. Cela garantit que seuls les destinataires autorisés peuvent accéder aux données. Un paramètre supplémentaire permet de choisir l’emplacement des serveurs.Caractéristiques techniques
SendGB, des transferts rapides sans contrainte
Vous cherchez une solution simple, efficace et sans friction ? SendGB est l’option qu’il vous faut. Cette plateforme permet l’envoi de fichiers jusqu’à 5 Go gratuitement, sans créer de compte. L’interface repose sur un glisser-déposer immédiat, accessible depuis n’importe quel appareil.
Mais derrière cette simplicité, il y a quelques options intéressantes. Vous pouvez protéger vos envois avec un mot de passe, définir une durée de validité et suivre la réception via notifications. Le partage se fait par lien ou par email, selon votre besoin. L’outil permet aussi d’envoyer plusieurs fichiers en une seule fois.
Côté performance, SendGB est capable de gérer des envois rapides, même sur des fichiers lourds. En cas de coupure, les téléchargements reprennent là où ils se sont arrêtés. C’est un vrai plus pour éviter de tout recommencer sur des fichiers importants.
L’expérience est accessible à l’international avec une interface disponible en plusieurs langues. En revanche, le service ne propose pas de stockage à long terme ni d’espace collaboratif avancé.Caractéristiques techniques
Méthodologie de comparatif
Pour établir ce comparatif, nous avons testé chaque service dans des conditions réelles, avec différents types de fichiers : documents légers, vidéos lourdes et dossiers complets. L’objectif ? C’est d’évaluer concrètement la simplicité d’envoi, la vitesse de transfert et la fiabilité globale.
Nous avons ensuite analysé les paramètres disponibles : durée de disponibilité, options de sécurité, personnalisation et gestion des accès. Chaque plateforme a été utilisée sur plusieurs appareils afin de mesurer la compatibilité et la cohérence de l’expérience.
Enfin, nous avons comparé les limites réelles (taille, restrictions, conditions d’usage) ainsi que la valeur apportée par les versions payantes. Ce croisement entre tests pratiques et analyse technique permet d’identifier les meilleures alternatives à WeTransfer en 2026.
FAQs
Quelle est la meilleure alternative à WeTransfer en 2026 ?
La meilleure alternative dépend de votre usage. Smash se distingue par l’absence de limite de taille, SwissTransfer par son volume gratuit élevé et Internxt par sa sécurité avancée. Pour un usage rapide, SendGB ou Send Anywhere restent des choix efficaces et accessibles sans configuration complexe.
Quel service permet d’envoyer de gros fichiers gratuitement ?
Plusieurs outils permettent d’envoyer des fichiers volumineux sans payer. SwissTransfer monte jusqu’à 50 Go par envoi, Smash ne fixe pas de limite stricte, et Send Anywhere propose 50 Go en transfert direct. Le choix dépend surtout de la durée de disponibilité et du mode d’envoi souhaité.
Comment envoyer un fichier volumineux sans créer de compte ?
Des plateformes comme Smash, SwissTransfer ou SendGB permettent un envoi immédiat sans inscription. Il suffit d’ajouter vos fichiers, choisir un lien ou un email, puis lancer le transfert. Certaines ajoutent une vérification par code pour sécuriser l’identité sans imposer de création de compte.
Quel est le service le plus sécurisé pour transférer des fichiers ?
Internxt se démarque avec un chiffrement côté client et une architecture zero-knowledge. ToffeeShare offre aussi un haut niveau de confidentialité grâce au transfert direct sans stockage. D’autres services proposent un bon niveau de protection avec mot de passe et chiffrement des données pendant le transfert.
Quelle différence entre transfert de fichiers et stockage cloud ?
Le transfert de fichiers permet un envoi ponctuel avec une durée limitée, souvent via un lien. Le stockage cloud, lui, conserve vos fichiers sur le long terme avec accès permanent. Des services comme Internxt combinent les deux, alors que Smash ou SendGB se concentrent uniquement sur l’envoi.
Le top 3 de la rédaction – May 2026
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