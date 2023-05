WeTransfer : un outil en ligne pour envoyer des gros fichiers

WeTransfer est actuellement la principale plateforme de partage de fichiers en ligne. Elle permet aux utilisateurs d’envoyer gratuitement leurs contenus à travers le monde.

WeTransfer s’avère particulièrement utile pour les professionnels du marketing numérique et les entreprises en ligne qui ont régulièrement besoin de partager tous types de documents. Mais est-ce que ces services sont fiables pour les entreprises lorsqu’il s’agit d’échanger des fichiers volumineux ? Dans cet article, découvrez tout ce qu’il faut savoir sur WeTransfer et comment utiliser cette plateforme efficacement.

Qu’est-ce que WeTransfer ?

WeTransfer est un service de diffusion de contenu basé sur le cloud qui se démarque par son efficacité pour les fichiers volumineux. Aujourd’hui, le partage de fichiers est un service essentiel. Bien que les e-mails soient pratiques pour les petits documents, les services de stockage en ligne tels que Google Drive ou iCloud sont idéaux pour échanger des photos, des fichiers ou des vidéos de qualité. Cependant, au fil du temps, ces options de stockage ont tendance à manquer d’espace et nécessitent un nettoyage régulier.

De plus, WeTransfer offre une solution pratique pour transmettre des fichiers volumineux sans avoir à gérer constamment l’espace de stockage. Pour bénéficier de fonctionnalités plus avancées, il est nécessaire de souscrire à WeTransfer Pro, alors que les fonctionnalités de base sont gratuites. La plateforme propose des options de personnalisation et de confidentialité pour protéger les fichiers. On peut choisir une date de péremption ou protéger les contenus avec un mot de passe.

Cette plateforme de partage de données en ligne ne nécessite pas de compte utilisateur. Elle permet d’envoyer des fichiers individuels à des destinataires sans les ajouter à une liste de contacts. Elle propose une fonctionnalité de date d’expiration pour supprimer les fichiers après une période donnée. Cela garantit que l’espace de stockage reste disponible pour de nouveaux contenus.

En plus, un compte gratuit permet de suivre l’historique des transferts et de gérer les téléchargements via une interface conviviale. La version payante, WeTransfer Pro, permet de personnaliser l’apparence de la page de transfert pour la rendre cohérente avec l’identité de marque. Elle offre également des fonctionnalités avancées telles que la possibilité de transférer des fichiers volumineux et de protéger les données avec un mot de passe. Elle offre des fonctionnalités avancées à ses utilisateurs payants, tout en étant toujours accessible gratuitement à tous.

Le processus de transfert de fichiers avec WeTransfer est simple grâce à son interface intuitive. Pour commencer, il suffit de se rendre sur la page d’accueil et d’utiliser l’option pour ajouter des documents. Après avoir téléchargé le fichier, les utilisateurs peuvent entrer l’adresse e-mail du destinataire, l’adresse e-mail de l’expéditeur et ajouter un message en option. En outre, un lien de téléchargement peut être obtenu en cliquant sur l’icône des trois points de la plateforme.

WeTransfer vérifie l’adresse e-mail de l’utilisateur avant l’envoi de fichiers, en générant un code à six chiffres qui reste valable pendant une heure. Si un compte WeTransfer est créé, cette étape peut être ignorée. Lorsque l’option e-mail de WeTransfer est utilisée, deux e-mails sont envoyés. Le premier pour confirmer l’envoi des fichiers et le second lorsque le destinataire télécharge le fichier soumis. Les données restent accessibles pendant sept jours avant d’être définitivement supprimées.

Il est important de noter que la fonctionnalité de visibilité n’est pas disponible avec l’option de lien de fichier. Si le lien est en possession de quelqu’un, il est possible de télécharger le fichier. Cela peut se faire sans que cela ne soit connu de l’utilisateur. La seule solution est de protéger le fichier par mot de passe, une fonctionnalité disponible uniquement avec WeTransfer Pro.

WeTransfer gratuit

La version gratuite de ce projet web permet de télécharger et d’envoyer des fichiers. Elle est accessible via le site web officiel et permet d’envoyer à un maximum de 20 destinataires. Un accusé de réception sera envoyé pour confirmer le téléchargement. Cette option gratuite est limitée aux fichiers de moins de 2 Go. Elle reste très populaire dans le domaine de la publicité et de la communication. Si besoin de fonctionnalités supplémentaires, la version payante « Plus » est faite pour la grande capacité de stockage et des fonctionnalités personnalisables.

WeTransfer Plus c’est quoi ?

La version « WeTransfer Plus » offre 100 Go de stockage dans un cloud personnalisé. Elle permet également un transfert de fichiers de 20 Go avec une protection par cryptage par mot de passe. Elle permet d’envoyer des documents à 100 destinataires en un clic. Il est également faisable de personnaliser l’arrière-plan, la présentation de la soumission, l’URL, etc. Cette offre est disponible pour 12 euros par mois, ou pour un seul versement de 120 euros, permettant de bénéficier d’un service de qualité à un prix abordable. Ce que les utilisateurs devraient considérer

Afin d’assurer la sécurité des données, il est recommandé d’éviter d’envoyer des données sensibles ou non chiffrées via WeTransfer. Le téléchargement et l’envoi des liens sont cryptés sur la plateforme. Toutefois, les données sont d’abord stockées sur le cloud du fournisseur. Cela peut ouvrir une faille de sécurité pour les étrangers interceptant le courrier. De plus, l’e-mail est souvent envoyé dans un format non crypté au destinataire. Cela rend la procédure souvent contraire à l’éthique et potentiellement dangereuse pour les données. Par conséquent, il est recommandé de prendre des précautions particulières pour les informations personnelles. Les fichiers d’entreprise, les déclarations de revenus et les photos et vidéos privées nécessitent une attention particulière.

Sur la plateforme WeTransfer, les utilisateurs peuvent consulter les fichiers qu’ils ont distribués avec d’autres. Pour accéder à ces informations, il faut suivre plusieurs étapes. Tout d’abord, cliquez sur l’option « Transferts » sur le site Web. Puis, sélectionnez l’onglet « Envoyés » pour les contenus distribués ou l’onglet « Reçus » pour les données reçues. Ensuite, des différentes options sont disponibles, telles que la suppression, la prévisualisation, le renommage ou le téléchargement des documents, ainsi que la copie du lien de distribution. À noter que les contenus reçus ne comptent pas dans les quotas de stockage.

Tous les fichiers partagés sur WeTransfer sont conservés et suivis par la plateforme. Cela inclut la date d’expiration et si le fichier a été téléchargé ou transmis à d’autres. Ces informations peuvent être utiles pour suivre l’historique de transfert et prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des données personnelles des utilisateurs. Une fois que la procédure est terminée, il suffit de cliquer sur le fil d’Ariane « Retour aux transferts » pour fermer l’écran des transferts.

Quels sont ses avantages ?

Tout d’abord, les utilisateurs n’ont pas besoin de créer de compte pour envoyer un fichier via cette plateforme. Cela leur fait gagner du temps par rapport à d’autres services de stockage en nuage. De plus, elle offre la possibilité d’afficher une entreprise sur les fonds d’écran utilisés pendant le chargement. Cela peut aider les entreprises à se faire connaître auprès d’un grand nombre d’utilisateurs actifs. Enfin, l’envoi et la réception de fichiers sont rapides et simples, sans avoir à attendre de longues heures pour les transférer sur la plateforme.

Pour utiliser WeTransfer, il suffit de télécharger les éléments que l’on souhaite envoyer. Ensuite, les envoyer en quelques clics à n’importe quel destinataire, qu’il s’agisse d’un imprimeur, d’un éditeur, d’un fournisseur ou d’un collaborateur. Il s’agit d’un moyen simple et direct d’envoyer des documents. C’est idéal pour les fichiers volumineux sans formulaire ni confirmation de compte de messagerie. Les utilisateurs peuvent supprimer ou renommer les documents, prévisualiser leur contenu et copier le lien vers le contenu pour le partager avec d’autres destinataires.

Quels sont ses inconvénients ?

WeTransfer est un outil pratique pour transférer des fichiers, mais il est important de prendre en compte quelques limitations. Tout d’abord, le contenu téléchargé sur cette plateforme est éphémère et sera supprimé après quelques jours, que ce soit avec la version gratuite ou payante. Ainsi, il est conseillé de télécharger les contenus dès que possible pour éviter de les perdre.

En outre, il est important de noter que les fichiers confidentiels seront téléchargés sur Internet. Le lien de téléchargement ne sera disponible que pour le destinataire et l’utilisateur. En cas de piratage d’e-mail, ces pièces jointes pourraient être compromises. Il convient de considérer cette éventualité, même si elle est peu probable.

Alternatives à WeTransfer

Il existe plusieurs plateformes de transfert de fichiers en ligne, telles que WeTransfer. D’autres fournisseurs de stockage en ligne, comme Microsoft OneDrive, Google Drive et Dropbox, permettent également d’envoyer des données stockées. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Cependant, il existe d’autres fournisseurs moins connus mais tout aussi performants, tels que Smash ou Hightail. Smash est idéal pour les fichiers volumineux, tandis que Hightail propose des options de stockage avancées. Dans ce cas, choisir la plateforme la mieux adaptée à ses besoins et à ceux de son entreprise est crucial. Que ce soit pour un usage personnel ou professionnel, les différentes options disponibles permettent de trouver la solution la plus adaptée. Cela permet d’envoyer des documents en toute sécurité et en respectant les règles de confidentialité.