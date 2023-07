TransferNow : tout sur la plateforme de transfert de fichiers sécurisée

TransferNow facilite l’envoie de fichiers volumineux jusqu’à 200 Go en toute sécurité. La plateforme propose un suivi détaillé des téléchargements et une protection par mot de passe pour une confidentialité optimale.

De nos jours, les services de partage de fichiers volumineux jouent un rôle crucial. Parmi ces services, TransferNow se démarque en offrant une solution efficace et sécurisée pour partager des fichiers de toutes tailles. La plateforme d’une interface simple pour tout utilisateur. Elle permet d’envoyer rapidement et facilement des documents, des photos ou des vidéos, sans compromettre la sécurité des données.

TransferNow : qu’est-ce que c’est exactement ?

TransferNow est un service d’envoi/réception de fichiers qui offre une interface simple, rapide et sécurisée. Il permet de partager des fichiers de toutes tailles. L’interface conviviale du service rend le processus de transfert de fichiers facile et intuitif. Il suffit de sélectionner les fichiers à envoyer, remplir le formulaire de transfert et générer le lien de partage personnalisable.

Gérée par l’entreprise française Highsense, la plateforme permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des fichiers volumineux sans tracas. La société s’est imposée comme un leader dans le domaine du partage de fichiers en ligne, offrant des solutions sécurisées et fiables depuis de nombreuses années.

Grâce à son expertise et à son engagement envers l’innovation, TransferNow continue d’évoluer pour répondre aux besoins changeants des utilisateurs. Il offre ainsi une expérience de transfert de fichiers optimale.

Quelles sont les fonctionnalités clés de TransferNow ?

Les fonctionnalités clés de TransferNow offrent un avantage indéniable pour les utilisateurs. Avec la possibilité de transférer des fichiers volumineux jusqu’à 200 Go, l’outil répond aux besoins de partage de données massives de manière simple et efficace.

De plus, les options de personnalisation en marque blanche permettent aux entreprises de renforcer leur image de marque. Ces options offrent une expérience cohérente et professionnelle à la clientèle.

D’une part, le suivi détaillé des téléchargements et l’historique des transferts offrent une visibilité complète sur l’activité de partage. D’autre part, la protection par mot de passe et le chiffrement AES-256 garantissent la sécurité et la confidentialité des fichiers.

Transfert de fichiers volumineux jusqu’à 200 Go

L’une des fonctionnalités clés de TransferNow est la capacité de transférer des fichiers volumineux allant jusqu’à 200 Go. Cette limite généreuse permet aux utilisateurs de partager des fichiers de grande taille. Ceux-ci peuvent être des vidéos de haute qualité, des collections de photos complètes ou des fichiers de travail importants.

Que ce soit pour des besoins personnels ou professionnels, le service de transfert offre une solution pratique et fiable pour les utilisateurs qui souhaitent partager des fichiers de grande taille en toute simplicité. Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs évitent les tracas liés à la compression des fichiers ou à l’utilisation de supports physiques. Tout cela permet de profiter d’un transfert rapide et sécurisé de leurs fichiers les plus volumineux.

Options de personnalisation en marque blanche

TransferNow offre également des options de personnalisation en marque blanche. Cette fonctionnalité se révèle très utile pour les entreprises et les professionnels soucieux de renforcer leur image de marque. En effet, elle permet aux utilisateurs de créer une expérience de partage de fichiers cohérente avec leur identité visuelle.

Par exemple, ils ont la possibilité de personnaliser leur compte en ajoutant leur propre logo. Ils peuvent également choisir leurs couleurs et même en utilisant un sous-domaine personnalisé.

Cette personnalisation renforce la reconnaissance de leur marque auprès des destinataires lorsqu’ils reçoivent des fichiers partagés via TransferNow. Cette option de personnalisation en marque blanche offerte par la plateforme permet de transmettre une image professionnelle. Les photographes indépendants ou les créateurs de contenus peuvent se démarquer, tout en assurant un transfert sécurisé des fichiers.

Suivi détaillé des téléchargements et historique des transferts

Une autre fonctionnalité clé de TransferNow est son suivi détaillé des téléchargements et son historique des transferts. Les utilisateurs peuvent facilement suivre l’évolution de leurs fichiers partagés grâce au tableau de bord complet offert par l’interface.

L’outil de suivi permet de visualiser les statistiques de téléchargement. Celles-ci peuvent être des nombres de téléchargements effectués, des dates et heures de téléchargement, ainsi que des adresses IP des destinataires.

De plus, les utilisateurs ont la possibilité de gérer leurs transferts et de modifier les paramètres. En même temps, ils peuvent retransférer des fichiers à de nouveaux destinataires ou supprimer des transferts avant la date d’expiration. Grâce à ce suivi détaillé et à l’historique des transferts, les utilisateurs peuvent garder le contrôle total sur leurs fichiers partagés et avoir une visibilité complète sur l’activité de transfert.

Protection par mot de passe et chiffrement AES-256

TransferNow propose une sécurisation avancée des fichiers grâce à une protection par mot de passe et un chiffrement AES-256. Ainsi, les utilisateurs ont la possibilité d’ajouter un mot de passe à leurs transferts pour limiter l’accès aux personnes autorisées. De ce fait, seuls ceux qui possèdent le mot de passe pourront télécharger les fichiers partagés.

De plus, tous les fichiers stockés sur les serveurs de la plateforme sont chiffrés avec l’algorithme AES-256. C’est l’un des plus sûrs et des plus fiables en matière de cryptage. Cela garantit que les données restent confidentielles et sécurisées pendant leur transfert et leur stockage.

Grâce à ces mesures de sécurité robustes, TransferNow offre une protection renforcée pour les fichiers sensibles et confidentiels. Le service offre ainsi une tranquillité d’esprit aux utilisateurs lorsqu’ils partagent leurs données en ligne.

Intégration du widget TransferNow sur votre site web

L’intégration du widget TransferNow sur votre site web est une fonctionnalité puissante offerte par la plateforme. Il permet à l’utilisateur de recevoir des fichiers directement sur son compte TransferNow grâce au générateur de formulaires personnalisé.

En ajoutant un code HTML simple à votre site web, l’extension permet au visiteur du site d’envoyer des fichiers instantanément. Cela se fait pendant la navigation et sans quitter le site web. De plus, l’utilisateur a la possibilité de personnaliser l’apparence du widget en fonction de ses besoins.

Par exemple, il peut ajouter des champs de texte, des listes déroulantes et des cases à cocher. Cette intégration transparente facilite beaucoup la réception de fichiers et améliore l’expérience utilisateur.

Quels sont les modes de tarification de TransferNow ?

En tant que plateforme en ligne, TransferNow propose une gamme d’offres tarifaires adaptées aux utilisateurs individuels et aux entreprises. Ces modes de tarification déterminent les fonctionnalités disponibles, telles que la taille maximale des fichiers, la durée de disponibilité des fichiers et les options de personnalisation.

En connaissant les tarifications de ce service, les utilisateurs peuvent prendre des décisions éclairées pour optimiser leurs transferts de fichiers. Cela se fait en fonction de leur volume, de leur fréquence et de leurs exigences de sécurité.

Offre gratuite

TransferNow propose une offre gratuite qui permet aux utilisateurs d’envoyer et de partager des fichiers de manière simple et sécurisée. Avec cette formule, les utilisateurs peuvent transférer des fichiers d’une taille maximale de 5 Go par envoi.

Cependant, il convient de noter que la disponibilité des fichiers est limitée à 7 jours. Cette offre gratuite ne propose pas toutes les fonctionnalités avancées des abonnements payants. En revanche, elle constitue une excellente option pour ceux qui ont des besoins de transfert occasionnels ou des fichiers de taille plus petite.

Il est possible de passer à un abonnement payant pour bénéficier de fonctionnalités supplémentaires. Cela permet de transférer des fichiers plus volumineux, une disponibilité prolongée des fichiers jusqu’à 365 jours, et des fonctionnalités avancées de suivi et de reporting.

Abonnement individuel

Pour sa formule payante, TransferNow propose un abonnement individuel pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs. Cet abonnement payant offre des fonctionnalités avancées qui permettent d’améliorer l’expérience de transfert de fichiers.

Pour 8 € par mois, les utilisateurs bénéficient de la possibilité de transférer des fichiers plus volumineux jusqu’à 200 Go par envoi. C’est une option idéale pour les professionnels ou les utilisateurs ayant des besoins de partage importants.

De plus, les abonnements individuels offrent une disponibilité prolongée des fichiers jusqu’à 365 jours. Cela permet aux destinataires de télécharger les fichiers à leur convenance pendant une période plus longue. L’abonnement inclus également des fonctionnalités avancées de suivi et de reporting, ainsi que des options de personnalisation pour les liens de partage.

Abonnement pour les entreprises

TransferNow propose également un abonnement spécialement conçu pour les entreprises. Cette formule offre des fonctionnalités avancées pour répondre aux besoins de partage et de transfert de fichiers des organisations.

Pour 24€ par mois, l’abonnement permet d’ajouter et d’importer des collaborateurs et des utilisateurs supplémentaires. Cela facilite la collaboration et le partage de fichiers au sein de l’entreprise.

Cette offre multi-utilisateur dispose des fonctionnalités de gestion avancées :

contrôle complet de l’accès des utilisateurs

personnalisation en marque blanche

possibilité d’ajouter le logo et le papier peint de l’entreprise

réception de fichiers via un widget intégré sur le site web de l’entreprise.

En outre, les administrateurs disposent d’un contrôle complet sur la gestion des transferts. Ils peuvent alors gérer la facturation, ainsi que l’historique des envois et réceptions de fichiers de l’entreprise.