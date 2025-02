Submagic : un modèle complet !

On aime Interface accessible

Nombre de langue élevé On aime moins Version gratuite assez limitée

Quelques outils complexes

Pour un sous-titrage multilingue complet, Submagic est le générateur IA le plus efficace et le plus complet, comme en témoignent les plus de 120 langues disponibles.

Ses atouts ne s’arrêtent pas là puisque l’outil propose une option de personnalisation de sous-titres, vous permettant entre autres de modifier la police d’écriture, mais aussi d’ajouter des emojis. Ainsi, il vous est possible d’adapter la forme et la présentation des sous-titres en fonction du thème de la vidéo et de vos besoins.

Submagic, c’est aussi la possibilité de modifier les effets de transitions en y ajoutant notamment des styles plus dynamiques ou impactant. Un outil en constante évolution qui nous réserve encore bien des surprises.

Caractéristiques techniques