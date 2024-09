Meta va cloner les influenceurs ! L’effrayante technologie dévoilée par Zuckerberg

Le 25 septembre, Meta a dévoilé deux nouvelles fonctionnalités destinées aux influenceurs. Découvrez dans cet article lesquelles.

Meta vient de dévoiler une technologie révolutionnaire : des clones d’influenceurs animés par l’IA. Lors de l’événement “Connect”, Mark Zuckerberg a montré deux vidéos qui donnent un aperçu des capacités de ces derniers.

Meta vise à révolutionner le monde des créateurs avec l’IA, comme démontré lors de l’événement Connect le 25 septembre. Mark Zuckerberg, le PDG, a présenté deux innovations qui ont laissé le public aussi stupéfait qu’intrigué.

L’une d’elles consiste à recréer des vidéos d’influenceurs réels grâce à une IA entièrement autonome. Zuckerberg a diffusé en direct un clone IA, imitant à la perfection l’apparence et la voix d’un créateur original. L’outil tentait même de répondre aux questions comme le ferait l’influenceur. Le réalisme et la précision de cette démonstration étaient presque troublants.

Meta a aussi dévoilé un outil qui double automatiquement les Reels dans une autre langue, tout en conservant la voix originale. L’IA va même jusqu’à ajuster les mouvements des lèvres pour qu’ils correspondent parfaitement à la nouvelle langue.

Lors de la présentation, Zuckerberg a montré deux vidéos de créateurs espagnols, doublées en anglais. Bien que cette démonstration n’ait pas été en direct, le résultat était extrêmement impressionnant. Reste à voir si cette technologie fonctionne aussi bien sur des vidéos classiques dans des conditions réelles.

De nouvelles fonctionnalités purement stratégiques

Si cette technologie tient ses promesses, elle permettra bientôt aux créateurs de toucher un public beaucoup plus large. Et avec, Meta conquiert des audiences internationales, l’objectif clé pour mieux rivaliser avec des plateformes comme TikTok et YouTube.

D’ailleurs, lors de l’événement Made on YouTube, la plateforme a également dévoilé de nouveaux outils dédiés aux créateurs. L’outil de doublage IA, qui permet de rendre les vidéos disponibles en plusieurs langues, en fait partie.

Mais, Meta ne compte toutefois pas en arrêter là. D’après ce que Mark Zuckerberg a annoncé, l’entreprise prévoit aussi plusieurs nouvelles fonctionnalités d’IA. Parmi elles, un assistant capable d’utiliser la voix de célébrités.

Cette innovation lui sera, à coup sûr, d’une grande aide pour garder sa position de leader sur le marché. Et vous, qu’est-ce que vous en pensez ?

