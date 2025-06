Meta vient de voler 3 chercheurs à OpenAI, et Sam Altman est furieux

Meta passe à l’offensive dans la guerre de l’IA, car trois chercheurs d’OpenAI viennent de rejoindre les rangs de Mark Zuckerberg, déclenchant la colère de Sam Altman. Dans les coulisses, les géants de la tech s’arrachent les talents les plus brillants pour bâtir la prochaine génération d’IA.

Le monde de l’IA ne dort jamais, et les géants du secteur non plus. Cette semaine, Meta a recruté trois chercheurs d’élite d’OpenAI. Ces experts, basées à Zurich étaient jusqu’ici impliqués dans les avancées les plus pointues de l’IA générative. Et Sam Altman voit rouge et dénonce des méthodes de recrutement agressives.

Meta pique trois chercheurs à OpenAI

Selon le Wall Street Journal, Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov et Xiaohua Zhai ont quitté le navire OpenAI. Ces chercheurs IA voulaient rejoindre une mystérieuse équipe superintelligence montée par Meta. Apparemment, cette équipe veut taper fort dans la course à l’IA générale (AGI), cette fameuse intelligence capable de tout faire comme (ou mieux que) nous.

Il y a quelques jours à peine, Sam Altman accusait Meta de tenter de siphonner ses meilleurs talents à coups de primes allant jusqu’à 100 millions de dollars. Donc ce n’était visiblement pas une simple rumeur.

Wow, Zuck basically acquired the whole OpenAI Zurich office!



I still remember this @giffmana's tweet last December.



They don't even want to wait for their OpenAI equity to vest, wonder how big Meta's signing bonus is.



Congrats Lucas! Make Llama 5 great again! pic.twitter.com/q1PGQSFCeV June 26, 2025

Le coup est dur, surtout que Meta cherche à redorer son blason. Autrefois star de l’IA open source, l’entreprise a récemment accusé du retard par rapport à Google, OpenAI ou même la startup chinoise DeepSeek.

Par ailleurs, Mark Zuckerberg vient aussi de recruter Alexandr Wang, jeune PDG de Scale AI (28 ans seulement !), tout en prenant 49 % de la boîte pour 14,3 milliards de dollars. Son objectif est d’améliorer ses équipes et se repositionner comme un leader mondial de l’IA.

Ainsi, Sam Altman l’a dit sans détour : « Meta nous considère comme son plus grand concurrent ». Vu les mouvements récents, ce n’est plus une supposition, c’est une guerre froide de l’IA qui démarre. Meta joue gros, OpenAI se braque et la bataille pour la superintelligence est officiellement lancée.

