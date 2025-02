Mettez vite à jour votre iPhone : Apple a corrigé une grave vulnérabilité

Pour remédier à une faille zero-day affectant les appareils Apple. La marque à la pomme recommande ainsi de mettre vos dispositifs à jour pour mieux sécuriser vos informations sensibles.

Apple vient de corriger une faille importante avec iOS 18.3.1 et iPadOS 18.3.1. Cette vulnérabilité, codée sous CVE-2025-24200, permettait à n’importe qui d’accéder aux données d’un iPhone ou d’un iPad verrouillé. Ainsi, la mise à jour est essentielle pour protéger vos informations sensibles.

Mais qu’en est-il exactement ? Cette faille zero-day désactive le mode restreint USB d’un appareil Apple, une fonctionnalité clé introduite dans iOS 11. Ce mode empêche les accessoires USB de se connecter à un iPhone ou iPad verrouillé depuis plus d’une heure. Conçu pour bloquer des outils comme Graykey ou Cellebrite, utilisés par certaines forces de l’ordre, il constitue aussi une barrière contre les hackers.

Les experts de BleepingComputer rapportent que cette brèche est déjà exploitée dans des attaques ciblées. La faille concerne tous les appareils récents, des iPhones XS aux iPads Pro. Parmi les iPads, on trouve l’iPad Pro 13 pouces, l’iPad Pro 12,9 pouces (3ᵉ génération et ultérieure), ainsi que d’autres versions récentes comme l’iPad mini (5ᵉ génération et ultérieure). La faille n’épargne pas non plus les modèles plus anciens.

Si ces vulnérabilités comme la faille dans iOS d’Apple visent souvent des personnalités comme des chefs d’entreprise ou des journalistes, personne n’est invincible. En effet, les techniques utilisées aujourd’hui de manière ciblée finissent par se répandre largement. Protégez-vous avant qu’il ne soit trop tard!

Et n’oubliez pas vos autres équipements ! Si votre Mac est lié à votre iPhone, assurez-vous qu’il est également mis à jour. Vérifiez régulièrement si une nouvelle version est disponible. Pour ce faire, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Ce simple geste préserve vos photos, messages et souvenirs précieux. En quelques clics, vous sécurisez votre vie numérique. Ne tardez pas, car chaque jour compte.

