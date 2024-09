iOS 18 : ce bug peut faire disparaître vos discussions dans Messages !

La dernière version d’iOS 18 apporte son lot de nouveautés. Cependant, elle introduit aussi un bug gênant. Un simple geste peut vous faire perdre une conversation entière. Ce problème concerne l’application Messages et les cadrans Apple Watch. Voici ce que vous devez savoir pour éviter ce désagrément.

Si quelqu’un partage un cadran Apple Watch via l’application Messages, méfiez-vous. Répondre à ce message peut causer des problèmes. L’application Messages peut planter, cela peut rendre l’ensemble de la conversation inaccessible. Ce bug est spécifiquement lié à iOS 18 et ne se produit pas avec la version bêta d’iOS 18.1.

Ce crash n’est pas un incident isolé. L’application plantera à chaque tentative d’ouverture de la conversation et cela affectera aussi d’autres discussions. En conséquence, l’application Messages devient presque inutilisable. La seule solution consiste à supprimer la conversation incriminée des deux appareils. Cela engendre la perte des messages, photos et vidéos non sauvegardés.

La suppression, seule solution temporaire

La suppression de la conversation est la seule solution connue pour le moment. Malheureusement, cela implique de perdre tout le contenu non sauvegardé. Vous pouvez tenter de restaurer les messages depuis le dossier récemment supprimé. Cependant, cela réactivera probablement le bug. Il est donc conseillé d’éviter le partage de cadrans Apple Watch via Messages.

Pour éviter ce problème, ne répondez pas aux cadrans partagés sur Messages. Cela vaut pour tous les appareils sous iOS 18. Même si le destinataire utilise une autre version, le bug peut toujours se déclencher. Apple est certainement au courant du problème et devrait proposer une solution rapidement. L’entreprise devrait déployer une mise à jour corrective, probablement iOS 18.0.1. Cette version résoudra sûrement ce bug.

Ce problème montre que même les mises à jour les plus attendues peuvent avoir des failles. Les utilisateurs doivent rester prudents et informer leur entourage. Cela aidera à minimiser l’impact de ce bug. En attendant la correction officielle, mieux vaut prévenir que guérir.

Une réponse prochainement attendue

Une mise à jour est attendue pour corriger ce bug. Apple travaille sûrement activement à une solution. Dès qu’elle sera disponible, les utilisateurs pourront partager leurs cadrans en toute sécurité. En attendant, il est conseillé de sauvegarder ses données régulièrement pour éviter toute perte.

En somme, ce bug d’iOS 18 peut avoir des conséquences ennuyeuses. Évitez de partager ou de répondre aux cadrans Apple Watch via Messages. Soyez patient jusqu’à la mise à jour corrective. Cela vous évitera de perdre des conversations importantes. Profitez des nouvelles fonctionnalités d’iOS 18 tout en restant vigilant.

